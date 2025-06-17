Вперше за шість років «Укрзалізниця» піднімає ціни на чай та каву

Ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+» залишаться без змін

Ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

«Згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості. Натомість це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції», – йдеться в повідомленні.

Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1». Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Нагадаємо, що на борту Укрзалізниці наразі доступні три види класичного чаю, три види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах – спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плову, картоплі з куркою та сирників.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» фіксує підвищений попит на напрямку Київ – Львів – Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів. На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено.