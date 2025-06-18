Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Maersk Ukraine: перевезення контейнерів Укрзалізницею може припинитися

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Maersk Ukraine: перевезення контейнерів Укрзалізницею може припинитися

Укрзалізниця втратить ринок контейнерних перевезень, якщо підвищить тарифи – Maersk Ukraine

Після завершення війни в Україні очікується суттєве зростання обсягів імпортних перевезень, і це може стати драйвером розвитку вітчизняної логістики. Але якщо Укрзалізниця підвищить тарифи на ці види перевезень, вона ринок втратить. Про це заявив генеральний директор Maersk Ukraine Роман Колоянов.

За його словами, підвищення тарифів унеможливить конкуренцію залізниці з автотранспортом, особливо в інтермодальному сегменті. Адже навіть за чинними тарифами перевезення між портами великої Одеси та Києвом, залізниця програє в конкуренції з автотранспортом.

«Якщо тарифи ще підвищаться, то перевезення контейнерів залізницею припиниться. Тому що залізниця не зможе конкурувати з автотранспортом», – підкреслив Колоянов.

Особливе занепокоєння, на думку Колоянова, викликає можливий вплив підвищених тарифів на мережу «сухих портів», яка вже активно функціонує і використовується у логістичних ланцюжках Maersk – адже якщо залізниця буде підвищувати тарифи, то вся мережа втратить сенс.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця розглядає можливість збільшення вартості перевезень вантажів у контейнерах із вагою понад 26 т. Головна мета ініціативи – вирівняти вартість перевезень зернових вантажів у контейнерах та спеціалізованому рухомому складі (зерновозах). Представники бізнесу виступили проти такої ініціативи і звернулися до віцепрем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби із проханням не допустити здорожчання контейнерних перевезень.

«Ця ініціатива викликала обурення контейнерного ринку. Стандартні контейнери перевезення ніяк не конкурують з перевезенням зерна в хоперах, це стосується виключно спеціалізованих приватних залізничних контейнерів підвищеної місткості, що використовуються для перевезень зерна з України до ЄС. Але ініціатива УЗ може зашкодити перевезенню звичайних морських контейнерів. До того ж, вона суперечить стандарту нарахування тарифу на рівні вагону, а не тоннажу», – пояснив Колоянов.

Раніше також стало відомо, що Укрзалізниця хоче запровадити так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів в українські порти. У ФРТУ заявили, що таке підвищення – це штучне вирівнювання умов конкуренції та втручання у економіку, яке відкриває шлях до корупції.

Теги: Укрзалізниця залізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
12 червня, 07:54
Рятувальники зняли з даху постраждалих підлітків
На Чернігівщині двох підлітків уразило струмом на даху вагона
11 червня, 22:56
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
10 червня, 11:20
Голова правління «Укрзалізниці»: Втрати, з якими неможливо змиритися... Підтримуємо близьких, готуємось до прощань...
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
8 червня, 13:46
«Укрзалізниця» просить вибачення за тимчасові незручності
Пошкодження колії на Київщині: коли буде закінчено ремонт
6 червня, 14:16
Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу: задіяно 166 працівників і 24 одиниці техніки
Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
6 червня, 12:07
«Укрзалізниця» є лідером серед роботодавців, оскільки має 178 616 працівників
Які компанії дають найбільше робочих місць в Україні: рейтинг
26 травня, 09:08
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
24 травня, 04:35
Падіння ВВП на 96 млрд та експорту на 98 млрд: в «Укрпромзовнішекспертизі» оцінили наслідки підвищення тарифу Укрзалізниці
Падіння ВВП на 96 млрд та експорту на 98 млрд: в «Укрпромзовнішекспертизі» оцінили наслідки підвищення тарифу Укрзалізниці
22 травня, 12:31

Бізнес

Maersk Ukraine: перевезення контейнерів Укрзалізницею може припинитися
Maersk Ukraine: перевезення контейнерів Укрзалізницею може припинитися
Україна готує звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM – Мінекономіки
Україна готує звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM – Мінекономіки
У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі
У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі
Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, яка постачає дрони Україні
Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, яка постачає дрони Україні
«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії
«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії
В Україні створено Асоціацію операторів грального бізнесу
В Україні створено Асоціацію операторів грального бізнесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
11K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9339
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
5981
Міністерку внутрішньої безпеки США медики екстрено доставили до лікарні
5966
Один вчинок Макрона дуже розлютив Трампа – Financial Times

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua