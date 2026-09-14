Підозра директору НАБУ, відсторонення генпрокурора та удар по Прилуках: Головне за 14 вересня 2026

Дайджест новин 14 вересня 2026 року

Директору НАБУ Семену Кривоносу оголосили підозру, президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора, а російські війська вдарили по сільськогосподарському підприємству у Прилуках, унаслідок чого загинули троє людей. «Главком» зібрав головні події дня 14 вересня.

Директору НАБУ оголосили підозру

Руслан Кравченко ще до свого відсторонення від посади генерального прокурора заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу.

За словами Кравченка, очільника НАБУ підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні, яке нібито мало штучно створити підстави для уникнення відповідальності у суді. Сам Кривонос звинувачення відкинув.

Кривонос і Клименко дали брифінг щодо підозри та справи «Карфаген»

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що офіційно підозру йому не вручали, а оприлюднений документ він назвав «Telegram-підозрою». За його словами, НАБУ і САП відповідних документів не отримували, а робота Бюро триває у штатному режимі.

Кривонос також назвав «маячнею» заяви Руслана Кравченка про те, що НАБУ і САП нібито пропонували йому гарантії недоторканності в обмін на відмову від підписання підозр.

Окремо директор НАБУ повідомив про можливий витік інформації у справі «Карфаген». За його словами, фігуранти заздалегідь знали про майбутні обшуки, а розслідування стикається із «шаленою протидією». У Бюро з'ясовуватимуть, яким чином стався витік.

Кривонос також припустив, що діяльність шахрайських колцентрів в Україні може бути частиною російської диверсії, а частина правоохоронців може бути залучена до їхнього «кришування».

Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ №905/2026 оприлюднено на сайті глави держави. Зазначається, що рішення ухвалене відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Росія вдарила по Прилуках

фото: Національна поліція України

Російські війська 14 вересня атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства у Прилуках. За попередніми даними, внаслідок удару загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Серед загиблих – прокурор. Він загинув унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста. На місці російської атаки працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки російського удару по цивільній інфраструктурі.

Посли ЄС не домовилися про продовження санкцій проти Росії

фото: Reuters

Посли держав Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Вранці 14 вересня Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі зібрався на позачергове засідання, однак узгодити продовження обмежень не вдалося.

Нове засідання мають провести пізніше цього ж дня. Час для пошуку компромісу обмежений, оскільки 15 вересня спливає граничний термін для продовження санкцій.

Зеленський запропонував припинити удари по критичних об'єктах

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ запропонував партнерам забезпечити домовленість із Росією щодо припинення ударів по об'єктах, необхідних для базового забезпечення життя людей.

Йдеться, зокрема, про енергетичні об'єкти, портову інфраструктуру, логістику, а також об'єкти, пов'язані з продовольством і фармацевтикою. Президент наголосив, що така домовленість має бути надійною, довгостроковою та приносити реальний результат для людей.

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