Як підготувати дітей до повернення в Україну? Інститут демографії дав важливу пораду батькам

«Мігранти, особливо діти, після тривалого перебування в інших країнах матимуть труднощі з адаптацією до українського суспільства»

Діти, які продовжують за кордоном вивчати українську мову і літературу – з більшою ймовірністю повернуться в Україну, ніж ті, хто цього не робить. Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк в інтерв’ю для РБК-Україна.

За його словами, важливо, щоб дитина, яка відвідує школу за кордоном, вивчала ті предмети, які не викладають іноземних школах.

«Якщо дитина залишається паралельно в українському контексті освіти, це не значить, що він тягне дві повні програми. Дві повні програми – це перебільшення, бо українська програма для таких дітей містить тільки кілька предметів. Кожен вирішує для себе», — зазначив Позняк. Та він додає, що це все буде індивідуально, і зараз важко визначити, що ось ці люди повернуться, а ось ці – ні.



Позняк зауважує, що мігранти, особливо діти, після тривалого перебування в інших країнах матимуть труднощі з адаптацією до українського суспільства, однак їх реінтеграція – цілком реальне завдання. Треба підтримувати з ними зв'язки.

Експерт пригадав ще одну тенденцію: наразі є сімʼї, які продовжують виїжджати з хлопцями-підлітками, яким менш як 18 років. І згідно з даними Держприкордонслужби, на 200 тис. осіб цього року в порівнянні з минулим збільшилася різниця між кількістю виїздів і в'їздів з початку повномасштабної війни.

«Але ми не можемо точно сказати, яка частина з них – це хлопці перед призовного віку. Вони ж виїжджають не самі, а з батьками. Проблема є, на жаль. Але визначити її реальні масштаби не є можливим. Має місце страх населення. Люди перестраховуються. Що тут робити? Можливо, треба змінювати підходи до укомплектування Збройних Сил, але я не спеціаліст у цьому питанні», – додає Позняк.



Співробітник Інституту демографії зазначає, що це призведе до статевого розподіл населення у віці 17 років, а в перспективі й у віці перших років повноліття зміниться – буде значна перевага жінок. Це не такий серйозний, як масовий виїзд в перші місяці війни, але все ж додатковий удар по демографічному розвитку.

Нагадаємо що, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю BBC зазначила, що держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус.