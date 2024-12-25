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Українців стане вдвічі менше? Демограф пояснила, чому не треба вірити у прогнози

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українців стане вдвічі менше? Демограф пояснила, чому не треба вірити у прогнози
Лібанова: Демографічна ситуація напряму залежить від «агресивних дій з боку сусідів»
фото з відкритих джерел

«Демографічний прогноз, як власне і економічний у даній ситуації, спирається саме на воєнний прогноз»

Не потрібно зараз читати прогнози щодо демографічної ситуації в Україні, тому що вони всі абсолютно непевні. Таку думку виразила  директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ВВС.

Так, деякі дослідники прогнозують, що до 2050 року українців буде 25 млн. Експертка ж просить не фокусуватися на цих цифрах.

«Якби ми точно знали, що війна, принаймні гаряча фаза, закінчиться тоді-то на таких-то умовах, тут буде досягнутий компроміс, тут він не буде досягнутий… Зберігається небезпека наступних агресивних дій з боку сусідів чи не зберігається – від цього все залежить. Тому коли говорять 25 – а може бути і 40 – хто його знає, скільки його буде!» – наголосила диктора інституту. Вона додала, що демографічний прогноз, як і економічний у даній ситуації, спирається саме на воєнний прогноз. 

Раніше Елла Лібанова заявила, що держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус. За її словами, Україні важко щось протиставити заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині, Нідерландах чи Британії. 

«Розумієте, треба розраховувати на те, що людям тут, на батьківщині, буде краще, ніж там. Нам важко щось протиставити, скажімо, заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині, Нідерландах чи Британії. Але у нас є інші козирі. Тут їхня батьківщина, тут звичний для них суспільний клімат. Тут вони мають належний соціальний статус, якого переважно в країнах еміграції вони не мають. І з цим також треба рахуватися», – акцентувала увагу Лібанова.

Також в інтерв'ю «Главкому» Елла Лібанова заявляла, що в Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення

«Ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде. Хіба що у випадку інтенсивної імміграції. Але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці», – сказала Лібанова. Експертка зауважила, що для демографії країни має значення щільність населення.

До слова, в Україні перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.

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Теги: демографічна криза Елла Лібанова населення небезпека держава українці війна клімат Батьківщина

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