Болгарія назвала умову, за якої підпише безпекову угоду з Україною

За словами прем'єра Болгарії, угода є політичною декларацією і не накладає юридичних зобов’язань

Упродовж останнього року Україна підписала двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами

Прем’єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев підпише угоду про співпрацю e сфері безпеки з Україною, якщо документ набере більшість голосів у Національних зборах. Про це йдеться на сайті болгарського уряду.

«Ми контактуємо з українською стороною, вони ставляться з розумінням, чекаємо на позицію Національних зборів», – цитує пресслужба уряду.

Главчев вказав на те, що угода є скоріше політичною декларацією і не накладає юридичних зобов’язань. Втім, він звернувся до Національних зборів через 10-річний термін дії документа.

Упродовж останнього року Україна підписала двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами, які входять до Євросоюзу та НАТО. Зазвичай ці домовленості містять визнання з боку партнерів і союзників, що вони підтримують приєднання України до цих блоків.

Загалом Україна підписала вже до 30 таких двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.

Як повідомлялося, болгарські законодавці хочуть, щоб парламентська комісія розслідувала російський вплив на країну.

Нагадаємо, нове командування НАТО у Вісбадені розпочало роботу з координації військової допомоги Україні від країн-партнерів.

До слова, у європейських країнах тривають обговорення відправки своїх військ в Україну, якщо Київ і Москва укладуть угоду про припинення вогню або перемирʼя.