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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Посольство США попереджає... Що означає це повідомлення?

glavcom.ua
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«Все на що здатні американці, це обмежитися пресрелізом посольства»
фото з відкритих джерел

І ця Америка хоче, щоб її поважали у світі?

Посольство США в Україні попередило свої громадян, що вони «повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком «Повітряна тривога» на своєму мобільному телефоні. Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги». Це пов'язано, за інформацією посольства, із збільшенням загроз ракетних та дронових атак по цивільній інфраструктури України. 

Що означає це повідомлення? А означає воно те, що янкі вже отримали відповідне повідомлення з російського боку.  Росія має попередити США, як і США Росію, заздалегідь про пуск МБР відповідно до «Меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет», що є частиною пакету домовленостей в рамках договорів СНО ще з часів холодної війни. Там є відповідні пункти на цей рахунок:

«2. Каждая из Сторон предоставляет уведомления о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет, отвечающих условиям дальности или высоты полета, установленным в пункте 4 настоящего Меморандума.

4. Применительно к баллистическим ракетам каждая из Сторон предоставляет уведомление в соответствии с пунктом 2 настоящего Меморандума при их запланированной дальности свыше 500 км либо при запланированной максимальной высоте свыше 500 км.

8. Уведомление о готовящемся пуске… определяет стартовое окно в связи с уведомлением, которое остается действительным в течение четырех дней, начиная с даты и времени начала стартового окна, указанных в уведомлении. Такое уведомление о готовящемся пуске предоставляется не более чем за 30 дней, но не менее чем за 24 часа до начала стартового окна».

Все на що здатні американці, це обмежитися пресрелізом посольства. Зробити, принаймі, серйозне попередження Пу щодо неприпустимості ударів по цивільній інфраструктурі, очевидно, в Вашингтоні нездатні, незалежно від того, про кого йдеться – про ще чинну владу байденістів чи майбутню трампонів. Оскільки Росія вивчила реакцію США і Заходу, точніше її відсутність, на застосування «Орєшніка» 21 листопада, то в Москві прийшли до логічного висновку, що остерігатися нема чого, «можем повторіть».

І ця Америка хоче, щоб її поважали у світі???

П.С. По одній з версій походження слова «янкі» – так колоністів називали індіанці племені черокі, що в перекладі означало «боягузливі люди».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія тривога США війна посольство Україна

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Михайло Гончар

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