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    Суспільство

    Державіаслужба проведе позапланові перевірки безпеки польотів авіакомпанії МАУ

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    У МАУ наголосили, що роблять все для з'ясування причин катастрофи - Державіаслужба проведе позапланові перевірки безпеки польотів авіакомпанії МАУ
    У МАУ наголосили, що роблять все для з'ясування причин катастрофи

    Через авіакатастрофу МАУ призупинив рейси з Києва до Тегерана на невизначений термін

    Державна авіаційна служба України проведе позапланові перевірки безпеки польотів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

    Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єрміністр Олексій Гончарук.

    «Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ», - написав він.

    Гончарук уточнив, що представники Державіаслужби увійдуть до групи, яка буде відправлена до Ірану для розслідування причин катастрофи. Також до складу групи увійдуть фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ.

    До відома, український уряд заборонив польоти до Ірану.

    Через авіакатастрофу МАУ призупиняє рейси з Києва до Тегерана на невизначений термін. У МАУ наголосили, що у тісній співпраці з авіаційною владою роблять все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася.

    Нагадаємо, Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

    Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.

    МЗС ЗМІ РНБО авіакатастрофа літак Boeing МАУ посольство розслідування уряд Олексій Гончарук
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