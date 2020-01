Компанія Boeing зробила заяву щодо катастрофи свого лайнера в Ірані

У компанії Boeing готові допомогти «будь-яким способом», аби з'ясувати обставини трагедії

Американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, зробила заяву щодо трагедії.

У Boeing зазначили, що фахівці компанії контактують з авіакомпанією-замовником і готові надати допомогу.

«Це трагічна подія, і наші щирі думки стосуються екіпажу, пасажирів та їхніх сімей. Ми контактуємо з нашим клієнтом авіакомпанією і стоїмо поруч з ними в цей непростий час. Ми готові допомогти будь-яким способом», — вказано у повідомленні компанії.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd