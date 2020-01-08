Компанія Boeing зробила заяву щодо катастрофи свого лайнера в Ірані



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Катастрофа лайнера Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ сталась 8 січня в Ірані

У компанії Boeing готові допомогти «будь-яким способом», аби з'ясувати обставини трагедії

Американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, зробила заяву щодо трагедії.

У Boeing зазначили, що фахівці компанії контактують з авіакомпанією-замовником і готові надати допомогу.

«Це трагічна подія, і наші щирі думки стосуються екіпажу, пасажирів та їхніх сімей. Ми контактуємо з нашим клієнтом авіакомпанією і стоїмо поруч з ними в цей непростий час. Ми готові допомогти будь-яким способом», — вказано у повідомленні компанії.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd — The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020

До відома, український уряд заборонив польоти до Ірану.

Нагадаємо, Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

Зазначимо, що Іран відмовився надавати «чорні скрині» компанії Boieng.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані. Іранські ЗМІ також опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.