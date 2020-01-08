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    Компанія Boeing зробила заяву щодо катастрофи свого лайнера в Ірані

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    <span>Катастрофа&nbsp;<span>лайнера Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ</span> сталась 8 січня в Ірані</span> - Компанія Boeing зробила заяву щодо катастрофи свого лайнера в Ірані
    Катастрофа лайнера Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ сталась 8 січня в Ірані

    У компанії Boeing готові допомогти «будь-яким способом», аби з'ясувати обставини трагедії

    Американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, зробила заяву щодо трагедії.

    У Boeing зазначили, що фахівці компанії контактують з авіакомпанією-замовником і готові надати допомогу.

    «Це трагічна подія, і наші щирі думки стосуються екіпажу, пасажирів та їхніх сімей. Ми контактуємо з нашим клієнтом авіакомпанією і стоїмо поруч з ними в цей непростий час. Ми готові допомогти будь-яким способом», — вказано у повідомленні компанії.

    До відома, український уряд заборонив польоти до Ірану.

    Нагадаємо, Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

    Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    Зазначимо, що Іран відмовився надавати «чорні скрині» компанії Boieng

    Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

    За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані. Іранські ЗМІ також опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу. 

    Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

    Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету. 

     Читайте також: Катастрофа українського лайнера в Ірані. Усі деталі на цей момент (оновлюється)
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