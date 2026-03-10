Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника
Мельник брав участь у захисті Батьківщини під час антитерористичної операції
колаж: glavcom.ua

У 2021 році захисник підписав контракт із ЗСУ і продовжив службу під час повномасштабного вторгнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Мельника.

41-річний старший солдат Петро Мельник загинув 27 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.  

Петро Мельник народився 16 червня 1984 року у селі Козлин Рівненського району. Навчався у місцевій та Котівській загальноосвітніх школах, а пізніше здобув фах електрика у Рівненському професійному ліцеї.

Після строкової служби в армії Петро Мельник працював у пожежній частині. Він брав участь у захисті Батьківщини під час антитерористичної операції, а у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України і продовжив службу під час повномасштабного вторгнення.

«Петро був завжди усміхнений, всім допомагав. Він любив тварин і піклувався про них. У вільний час обожнював рибалити та відпочивати на природі. Найбільшою цінністю для чоловіка була сім’я – він завжди піклувався про найрідніших», – розповіла дружина захисника.

Петро Мельник брав участь у захисті Батьківщини під час АТО, а у 2021 році підписав контракт із ЗСУ і продовжив службу під час повномасштабного вторгнення
Петро Мельник брав участь у захисті Батьківщини під час АТО, а у 2021 році підписав контракт із ЗСУ і продовжив службу під час повномасштабного вторгнення
фото: Рівненська міська рада

41-річний старший солдат Петро Мельник загинув 27 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Прощання із захисником відбулося 7 березня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на кладовищі в селі Козлин.

Траурний портрет захисника
Траурний портрет захисника
фото: Рівненська міська рада
Прощання із захисником
Прощання із захисником
фото: Рівненська міська рада
Прощання із захисником на майдані Незалежності в Рівному
Прощання із захисником на майдані Незалежності в Рівному
фото: Рівненська міська рада

У Петра залишилися дружина, дві доньки, батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна військові хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія, не маючи привабливої моделі майбутнього, діє як паразит на тілі західної цивілізації
Чому Росія мислить війною. Частина 3
22 лютого, 20:15
Змагання на виснаження між українською армією та російською економікою розпочалося
Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу
20 лютого, 11:41
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
17 лютого, 10:01
Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти
17 лютого, 10:47
Аналітики зафіксували зміну прогнозів румунів щодо результату війни
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
19 лютого, 16:53
Із початком повномасштабного вторгнення Дмитра викликали на збори до ТЦК, і відтоді він став на захист Батьківщини
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Букрєєва
25 лютого, 09:00
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вижив після американо-ізраїльської атаки
Наслідки атаки на Іран: МЗС повідомило, чи вижили аятола Хаменеї та президент Пезешкіан
28 лютого, 17:35
Для ліквідації наслідків задіяно всі комунальні служби
У Кривому Розі атаковано житлові будинки, заклади освіти: нові деталі удару
6 березня, 07:58
Ларіджані: Ми не відпустимо Трампа, він має заплатити ціну
Іран заявив, що не відпустить Трампа, поки він не заплатить ціну за війну
8 березня, 01:29

Суспільство

Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
140 років від дня народження Георгія Нарбута: цікаві факти про батька українських грошей
140 років від дня народження Георгія Нарбута: цікаві факти про батька українських грошей

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua