Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Мельника.

Петро Мельник народився 16 червня 1984 року у селі Козлин Рівненського району. Навчався у місцевій та Котівській загальноосвітніх школах, а пізніше здобув фах електрика у Рівненському професійному ліцеї.

Після строкової служби в армії Петро Мельник працював у пожежній частині. Він брав участь у захисті Батьківщини під час антитерористичної операції, а у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України і продовжив службу під час повномасштабного вторгнення.

«Петро був завжди усміхнений, всім допомагав. Він любив тварин і піклувався про них. У вільний час обожнював рибалити та відпочивати на природі. Найбільшою цінністю для чоловіка була сім’я – він завжди піклувався про найрідніших», – розповіла дружина захисника.

41-річний старший солдат Петро Мельник загинув 27 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Прощання із захисником відбулося 7 березня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на кладовищі в селі Козлин.

У Петра залишилися дружина, дві доньки, батьки та сестра.

