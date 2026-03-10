В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше

Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах України

По всій Україні кількість запитів на пошук квартир зросла в середньому на 15–20%

По всій Україні нині фіксується різке пожвавлення на ринку оренди житла. Найістотніше збільшення попиту зафіксовано у Кіровоградській (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DIM.RIA.

За даними аналітиків, по всій Україні кількість запитів на пошук квартир зросла в середньому на 15–20%. Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів зафіксовано у Запорізькій області: там у середньому на 1 оголошення припадає 26 орендарів.

Разом із попитом «підтягнулися» і цінники, особливо в містах-хабах та відносно безпечних регіонах. Традиційно найвищі ціни утримують столиця та Західна Україна.

За даними аналітиків, середня вартість однокімнатної квартири становить:

Київ: 17 500 – 23 000 грн;

Львів: 19 000 – 25 000 грн;

Ужгород: 16 000 – 19 000 грн;

Дніпро та Одеса: 11 000 – 14 500 грн.

Якщо розглядати столицю детальніше, то найдорожча оренда в Печерському районі – 23,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському – 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Експерти зазначають, що критерії вибору житла радикально змістилися.

Сьогодні орендарі готові переплачувати за:

Низький поверх (1–5): попит на такі квартири на 30% вищий, ніж на аналогічні на високих поверхах.

Газ та індивідуальне опалення: вирішальний фактор для стабільності під час можливих вимкнень світла.

Наявність укриття: квартири в будинках із підземним паркінгом або поруч із метро здаються вдвічі швидше.

«Главком» також писав, за останні пів року винаймати квартиру в Києві стало помітно дешевше. Якщо у серпні минулого року середній чек складав майже 26 тис. грн, то зараз орендарі в середньому віддають на 3 тисячі менше – близько 22 945 грн, падіння склало понад 11%.

Ринок перенасичений пропозиціями за конкретними цінами. Найбільше однокімнатних квартир (по 9,7% від загальної кількості оголошень) здають за 10 000, 13 000, 25 000 та 35 000 грн.

Що стосується двокімнатних, то тут беззаперечний хіт – ціна 14 400 грн. Майже 14% власників готові віддати свої метри саме за ці гроші. На фоні нестабільного енергозабезпечення орендарі стали готові платити більше за житло, де можна жити автономно.