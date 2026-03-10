Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше
Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах України
фото з відкритих джерел

По всій Україні кількість запитів на пошук квартир зросла в середньому на 15–20%

По всій Україні нині фіксується різке пожвавлення на ринку оренди житла. Найістотніше збільшення попиту зафіксовано у Кіровоградській (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DIM.RIA. 

За даними аналітиків, по всій Україні кількість запитів на пошук квартир зросла в середньому на 15–20%. Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів зафіксовано у Запорізькій області: там у середньому на 1 оголошення припадає 26 орендарів.

Разом із попитом «підтягнулися» і цінники, особливо в містах-хабах та відносно безпечних регіонах. Традиційно найвищі ціни утримують столиця та Західна Україна.

За даними аналітиків, середня вартість однокімнатної квартири становить:

  • Київ: 17 500 – 23 000 грн;
  • Львів: 19 000 – 25 000 грн;
  • Ужгород: 16 000 – 19 000 грн;
  • Дніпро та Одеса: 11 000 – 14 500 грн.

Якщо розглядати столицю детальніше, то найдорожча оренда в Печерському районі – 23,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському – 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше фото 1

Експерти зазначають, що критерії вибору житла радикально змістилися.

Сьогодні орендарі готові переплачувати за:

  • Низький поверх (1–5): попит на такі квартири на 30% вищий, ніж на аналогічні на високих поверхах.
  • Газ та індивідуальне опалення: вирішальний фактор для стабільності під час можливих вимкнень світла.

Наявність укриття: квартири в будинках із підземним паркінгом або поруч із метро здаються вдвічі швидше.
«Главком» також писав, за останні пів року винаймати квартиру в Києві стало помітно дешевше. Якщо у серпні минулого року середній чек складав майже 26 тис. грн, то зараз орендарі в середньому віддають на 3 тисячі менше – близько 22 945 грн, падіння склало понад 11%.

Ринок перенасичений пропозиціями за конкретними цінами. Найбільше однокімнатних квартир (по 9,7% від загальної кількості оголошень) здають за 10 000, 13 000, 25 000 та 35 000 грн.

Що стосується двокімнатних, то тут беззаперечний хіт – ціна 14 400 грн. Майже 14% власників готові віддати свої метри саме за ці гроші. На фоні нестабільного енергозабезпечення орендарі стали готові платити більше за житло, де можна жити автономно. 

Читайте також:

Теги: квартира оренда ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни в магазинах можуть піднятися лише на 1–2%
Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на продукти
Сьогодні, 08:21
Нафта у світі стрімко дорожчає
Нафтовий ринок готується до найгіршого сценарію в Ормузькій протоці: ціни невпинно ростуть
6 березня, 18:41
Проєкт розпорядження передбачає оновлення погодинних тарифів на паркування
Знижка до 90% на паркування у Києві: влада пропонує обговорити нові тарифи
5 березня, 09:55
Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
4 березня, 23:30
Щорічне споживання гречки в Україні становить приблизно 100-110 тис. тонн
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?
4 березня, 05:16
За словами Бахматова, невелике кафе на 100 кв. м тепер приноситиме місту 840 тис. грн щорічно
«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
3 березня, 09:46
Квартира розташована у цегляному будинку типу «сталінка», зведеному у 1961 році
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)
2 березня, 19:00
Чиновники РФ намалювали портрет «ідеального» банана для росіян
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення
20 лютого, 14:52
Нафта пішла вгору на тлі заяв президента США про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
12 лютого, 07:32

Суспільство

В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше
В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua