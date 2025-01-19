Дірка в стіні номера президента Зеленського ледь не спричинила міжнародний скандал

Курйоз, який трапився під час закордонного відрядження Зеленського, добряче налякав його охорону

Начальник навчального центру професійної підготовки Управління державної охорони Максим Романчук дбає про безпеку перших осіб держави більш як 20 років. За цей час довелося попереджувати замахи та численні провокації. Однак траплялися і курйозні випадки. Про них він розповів у інтерв’ю «Радіо Байрактар».

Так, один інцидент, який добряче налякав державну охорону, стався під час закордонного відрядження президента України Володимира Зеленського.

«Ми ретельно перевірили номер президента, все повністю, на відео, аудіо, закладки, вибухівку. Усе було нормально. Наступного дня один із бійців (державної охорони, – ред.) заходить і бачить дірку в стіні», – пригадує Максим Романчук.

До всього, у кімнаті було привідчинене вікно, тож перша думка, що виникла в охорони президента, – стріляли. Почали вивчати кут, шукати будівлю, з якої могли зробити постріл. Усе ж виявилося набагато банальніше.

«З’ясувалося, що в сусідньому номері вішали якусь поличку, і зробили перфоратором наскрізний отвір. Добре, що ми розібралися, а то був би міжнародний скандал», – жартує Максим Романчук.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Тараса Гребеннікова з посади заступника начальника Управління державної охорони.