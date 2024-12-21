Україну відвідав директор ЦРУ

«Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо», – сказав про зустріч із Біллом Бернсом президент

Україну з останнім візитом у статусі директора американського Центрального розвідувального управління відвідав Білл Бернс. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, він провів багато зустрічей з Бернсом за час повномасштабної війни. Зеленський висловив вдячність за допомогу.

Як наголосив президент, зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі їхні контакти в Україні, Європі, США та в інших частинах світу відбувались без офіційного інформування. Але після останнього візиту «варто сказати відкрито», наголосив Зеленський. Він побажав Бернсу та його родині «тільки найкращого».

«Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно ще побачимось, і обов’язково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми і працюємо разом», – наголосив Зеленський.

Раніше глава ЦРУ Бернс заявив, що у 2022 році існував реальний ризик того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю по Україні. Це було в момент осіннього контрнаступу ЗСУ.

Також керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція українських Збройних сил в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти.