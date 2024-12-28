Експерти з Туреччини приєднаються до розслідування авіакатастрофи літака в Казахстані

Турецькі експерти долучаться до розслідування на прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану

Група експертів з Туреччини прибуде 28 грудня в Баку для розслідування авіакатастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній», який розбився поблизу міста Актау в Казахстані під час рейсу Баку-Грозний. Про це повідомляє TRT Haber.

«Ми призначили слідчу комісію з 8 осіб з Туреччини для розслідування катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній», який розбився поблизу міста Актау в Казахстані під час рейсу Баку-Грозний 25 грудня», – повідомив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу.

За його словами, турецькі експерти долучаться до розслідування на прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану. Вони почнуть роботу 28 грудня в Баку.

«Наша делегація працюватиме в координації з місцевою владою, щоб вивчити всі аспекти інциденту та повідомити про результати», – додав він.

Зазначимо, США бачили первинні ознаки, що літак «Азербайджанських авіаліній» було збито російською протиповітряною обороною. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».