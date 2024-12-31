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«Вже є системні рішення». Зеленський провів засідання технологічної Ставки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Вже є системні рішення». Зеленський провів засідання технологічної Ставки
Володимир Зеленський повідомив, що триває посилення мобільних вогневих груп, і є «деякі системні рішення» для захисту від російських ракет і бомб
фото: Офіс президента

«Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях. Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила»

В останній день 2024 року, 31 грудня, Володимир Зеленський провів другу зустріч технологічної Ставки. Про це повідомили у пресслужбі президента.

«Це вже друга зустріч у такому форматі. Урядовці, інші керівники державних інституцій, військове командування плюс виробники. Були очільники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних, і державних», – йдеться у повідомленні.

За словами президента, перша технологічна Ставка була присвячена ППО, а зараз уже були звіти щодо перших рішень. «Те, як можна збільшити спроможність нашого захисту неба. І те, як можна збільшити необхідні для цього виробництва в Україні», – пояснив гарант.

Володимир Зеленський повідомив, що триває посилення мобільних вогневих груп, і є «деякі системні рішення» для захисту від російських ракет і бомб.

«Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях. Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні. І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам», – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, що 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Тоді він оголосив про створення технологічної Ставки.

Вже 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За словами президента, це було фактично установче засідання.

«Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки», – розповів очільник України.

Зеленський зауважив, що сьогодні Ставка зосередилася на першому, ключовому завданні – захисті неба: «Це протидія «шахедам» та ракетам».

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Теги: зброя Володимир Зеленський технології

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