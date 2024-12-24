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Експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні
Експрезидент «перебуває у хорошому гуморі та вдячний за допомогу, яку йому надає медичний персонал»
фото з відкритих джерел

Експрезидент сподівається повернутися додому до святкування Різдва

42-ий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон був госпіталізований з високою температурою. Через інфекцію 78-річного політика доправили до медичного центру університету Джорджтауна у Вашингтоні. Про це пише Reuters.

Як зазначається, наразі не йдеться про загрозу життю колишнього господаря Білого дому. За словами представника Клінтона Анхеля Уреньї, у цій ситуації «немає нічого надзвичайного», а госпіталізація була необхідна для проведення обстеження та визначення засобів лікування. 

Експрезидент «перебуває у хорошому гуморі та вдячний за допомогу, яку йому надає медичний персонал».

Клінтон сподівається повернутися додому до святкування Різдва.

Повідомляється, що після того, як понад двадцять років тому Білл Клінтон залишив Білий дім, принаймні кілька разів його оточення хвилювалося за здоров’я експрезидента. Зокрема, в 2004 році йому зробили чотириразове шунтування серця в Нью-Йорку, а через рік у нього стався частковий колапс легенів. У 2010 році йому зробили ще одну операцію на серці, коли в коронарну артерію вставили два стенти. У 2021 році його Білл Клінтон стаціонарно лікувався в Лос-Анджелесі впродовж шести днів через урологічну інфекцію, яка поширилася в його кров.

Зауважимо, Білл Клінтон очолював адміністрацію США з 1993 до 2001 року. За його каденції було підписано Будапештський меморандум, який передбачав ядерне роззброєння України.

Нагадаємо, колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль щодо своєї ролі у рішенні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році. Клінтон вважає, що Росія не напала б на Україну, якби в Києва досі були засоби ядерного стримування.

Окрім того, колишній президент США Білл Клінтон пригадав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 2011 року у швейцарському Давосі. Клінтон заявив, що ще тоді зрозумів, що війна Росії з Україною – це лише питання часу. 

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Теги: росія війна Меморандум політика Білл Клінтон президент США хвороба

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