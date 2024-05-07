Агенти ФСБ готували вбивство Зеленського: СБУ затримала двох полковників УДО (фото)

СБУ зазаначила, що окрім Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазаначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії фото пресцентр СБУ

Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації Президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити.

СБУ зазаначила, що окрім Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар.

Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із «куратором» з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

«Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки», - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

ФСБ РФ вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники дев'яте управління департаменту оперативної інформації п'ятої служби курували організацію теракту. Це:

Максим Мішустін;

⁠Дмитро Перлін;

⁠Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними «опікувався» його колега Олексій Корнєв.

Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.

11 фото На весь екран



















У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності фото пресцентр СБУ

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі. На замовлення ФСБ Росії фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації служби. У подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.