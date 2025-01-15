Зеленський розкрив чисельність української армії

Зеленський під час виступу на пресконференції

За словами президента, Україна має менш як мільйон військовослужбовців

Українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Як зазначив президент, росіяни мають перевагу оскільки тиснуть на окремих напрямках, поки українські захисники змушені захищати всю країну.

«Російські війська зосереджені на кількох напрямках, тому в деяких напрямках у них є кількісна перевага і, коли закінчиться війна, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею і повинні розуміти скільки це. Друге, ми повинні розуміти, якою буде армія України», – пояснив він.

Зеленський каже, що саме велика армія стримує Росію і це єдина гарантія безпеки, яку Україна має.

«Тому ігри з меседжами про скорочення... Ми сьогодні не граємося в це. Саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це поки наша єдина гарантія безпеки. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави.

Як повідомлялося, глава Пентагону Ллойд Остін і державний секретар США Ентоні Блінкен вважають, що скорочення військової допомоги Україні від союзників та примус до передчасного припинення вогню призведе до того, що Російська Федерація зможе переозброїтися та напасти знову.

До слова, як зазнає ISW, Кремль, ймовірно, спробує використати потенційні майбутні російські наступи в Дніпропетровській області в інформаційних цілях. Однак, ці наступи, якщо вони відбудуться, не матимуть значний оперативний вплив на ситуацію.