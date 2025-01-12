У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк
Метою цієї брехні є дискредитація Збройних сил України
Ворожа пропаганда поширює фейкове відео від нібито платформи United24 Media, що під час пожеж у Каліфорнії постраждали вісім особняків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим. Про це попереджає Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
У відео зазначається, що ці будинки начебто були куплені «членами команди Залужного» у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року.
Верифікувавши інформацію у United24 Media, Центр повідомляє, що платформа не створювала й не поширювала цей відеоматеріал.
«Метою цієї брехні є дискредитація Збройних сил України», – сказано у повідомленні.
Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.
🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації
🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.
Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa
За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів.
Президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.
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