Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк
Лос-Анджелес у вогні
фото з відкритих джерел

Метою цієї брехні є дискредитація Збройних сил України

Ворожа пропаганда поширює фейкове відео від нібито платформи United24 Media, що під час пожеж у Каліфорнії постраждали вісім особняків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим. Про це попереджає Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

У відео зазначається, що ці будинки начебто були куплені «членами команди Залужного» у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року.

Верифікувавши інформацію у United24 Media, Центр повідомляє, що платформа не створювала й не поширювала цей відеоматеріал. 

У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк фото 1

«Метою цієї брехні є дискредитація Збройних сил України», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. 

Президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.

Читайте також:

Теги: пожежа пропаганда евакуація відео росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кирилов – військовий злочинець, який відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти українських вояків»
Найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни
18 грудня, 2024, 14:01
Сили ППО приземлили 56 дронів
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
15 грудня, 2024, 08:44
Міністр оборони РФ Андрій Білоусов запропонував сформувати новий рід військ
Росія готується до війни з НАТО: названо терміни
16 грудня, 2024, 13:49
Російська ракета пошкодила вітрину магазину
Ракета РФ розбомбила магазин алкоголю. Ніхто з киян не забрав елітні напої
20 грудня, 2024, 11:33
Ворожі ДРГ були виявлені та знищені нашими захисниками
Окупанти намагалися прорватись в Херсон: що відомо станом на зараз
20 грудня, 2024, 07:53
Покласти край знущанням в армії можна лише тоді, коли буде реальна відповідальність для командування за їхні дії
Знущання у ЗСУ: скарги про порушення надходили з 22 бригад
21 грудня, 2024, 15:42
Підозрюваний в стрілянині у Чорногорії вистрелив собі в голову та помер
Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
2 сiчня, 06:49
У багатоповерхівці зруйнований один під'їзд
На Сумщині росіяни атакували авіабомбою багатоповерхівку, серед поранених – діти (оновлено)
4 сiчня, 17:24
Оце так хуртовина!
Київ та область засипає снігом
Вчора, 01:46

Суспільство

У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк
У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк
У Торецьку російські військові переодягаються в цивільний одяг – 28 ОМБр
У Торецьку російські військові переодягаються в цивільний одяг – 28 ОМБр
Станіслав Боклан – 65. Найдорожчий актор країни відзначає ювілей
Станіслав Боклан – 65. Найдорожчий актор країни відзначає ювілей
Захищав Україну у складі батальйону «Вовки Да Вінчі». Згадаймо Олександра Золототрубова
Захищав Україну у складі батальйону «Вовки Да Вінчі». Згадаймо Олександра Золототрубова
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей України
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей України
Хто має право на подвійний стаж? Перелік професій
Хто має право на подвійний стаж? Перелік професій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
71K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
49K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
31K
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
27K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

Новини

На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Сьогодні, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Сьогодні, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Сьогодні, 13:16
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua