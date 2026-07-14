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Кінець епохи Коломойського: найстаріший нафтовий гігант збанкрутував через астрономічний борг

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Кінець епохи Коломойського: найстаріший нафтовий гігант збанкрутував через астрономічний борг
НПК пов'язували з групою «Приват» Ігоря Коломойського
фото: НПК «Галичина»

Суд відкрив ліквідаційну процедуру через борг, який перевищив 18 млрд грн

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про визнання банкрутом ПАТ «Нафтопереробний комплекс Галичина» (Дрогобицький НПЗ) та відкриття ліквідаційної процедури підприємства, повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду.

Провадження у справі про банкрутство було ініційоване ПАТ «Укрнафта», перед яким підприємство має заборгованість у розмірі близько 14 млрд грн.

Загальна сума визнаних судом кредиторських вимог до боржника перевищує 18 млрд грн. Водночас ринкова вартість усіх активів НПК «Галичина» станом на кінець 2024 року оцінюється у 2,73 млрд грн. Таким чином, дефіцит активів для покриття зобов'язань становить понад 15,2 млрд грн.

Згідно з висновками суду, фінансово-майновий стан підприємства є критичним через систематичну збитковість діяльності: збитки за 2024 рік склали майже 7 млрд грн, збитки за 2025 рік перевищили 3,46 млрд грн.

Аналіз фінансово-господарської діяльності, проведений розпорядником майна спільно з фахівцями Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса», засвідчив стійку тенденцію до погіршення показників ліквідності та платоспроможності підприємства, починаючи з жовтня 2020 року. Окрім цього, експерти зафіксували ознаки можливого доведення товариства до банкрутства.

«Розглянувши матеріали справи, клопотання про визнання ПАТ «Нафтопереробний комплекс-Галичина» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, заслухавши пояснення учасників у справі, на підставі рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів ПАТ «Нафтопереробний комплекс-Галичина», у зв`язку з відсутністю обставин, які дають достатні підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання ПАТ «Нафтопереробний комплекс-Галичина» банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру», – йдеться у тексті постанови.

У зв'язку з відкриттям ліквідаційної процедури, контроль над майном підприємства фактично переходить до комітету кредиторів. Провідну роль у ній відіграватимуть підконтрольні державі компанії – ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Суд також ухвалив рішення про скасування арешту, накладеного на цілісний майновий комплекс НПК «Галичина».

ПАТ «НПК Галичина» – найстаріше нафтопереробне підприємство України, засноване у 1863 році. Його проектна потужність становила близько 2,3 млн тонн нафти на рік. Через відсутність модернізації до стандартів Євро-5 завод зупинив переробку нафтосировини у 2012 році, переорієнтувавшись на виробництво та реалізацію теплової та електричної енергії. На території підприємства продовжували зберігатися нафтопродукти, частина яких була знищена 29 червня 2025 року внаслідок масованого ракетно-дронового удару з боку РФ.

До накладення арешту та початку процедури банкрутства компанію пов'язували з групою «Приват» Ігоря Коломойського. Державі в особі Фонду державного майна України належить 26% акцій товариства.

Нагадаємо, раніше Коломойський разом із колишнім співвласником Приватбанку Геннадієм Боголюбовим програли апеляцію на рішення Високого суду, який у липні 2025 року постановив стягнути з них понад $3 млрд на користь банку.
Загалом Боголюбов та Коломойський відмили, як стверджують правоохоронці, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Об`єднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро», ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

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Теги: нафта Ігор Коломойський суд завод

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