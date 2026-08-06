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Заволодіння коштами Приватбанку: справу Коломойського передано до суду

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Заволодіння коштами Приватбанку: справу Коломойського передано до суду
Коломойський та ще п'ятеро підозрюваних постануть перед судом
фото: «Ґрати»

За версією слідства, бізнесмен разом із п'ятьма колишніми посадовцями банку незаконно заволодів понад 9,2 млрд грн

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та ще п'ятьох фігурантів справи про заволодіння понад 9,2 млрд грн коштів фінустанови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

У НАБУ та САП не називають імені обвинуваченого, втім із оприлюднених деталей справи зрозуміло, що йдеться саме про Ігоря Коломойського. За даними слідства, у січні-березні 2015 року, коли Коломойський був власником Приватбанку та одночасно очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, він організував схему заволодіння коштами банку.

За версією правоохоронців, гроші планували використати для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі фінустанови. Слідство стверджує, що в межах цієї схеми Приватбанк виплатив підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під виглядом зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Як зазначають у САП, понад 446 млн грн із цієї суми були легалізовані через низку пов'язаних із бізнесменом компаній під виглядом операцій із цінними паперами. Згодом ці кошти внесли до статутного капіталу Приватбанку для виконання вимог програми його фінансового оздоровлення, а рештою учасники схеми розпорядилися на власний розсуд.

Окрім Коломойського, на лаві підсудних опиняться ще п'ятеро колишніх посадовців Приватбанку, серед яких:

  • ексголова правління;
  • колишній директор департаменту міжбанківського дилінгу;
  • ексдиректор казначейства;
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій;
  • колишній заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів.

Залежно від ролі кожного, їх обвинувачують за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованих статей передбачають від восьми до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ та САП повідомили Ігорю Коломойському про підозру у справі про заволодіння понад 9,2 млрд грн Приватбанку. Тоді суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а згодом правоохоронці оголосили йому ще одну підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Також було накладено арешт на його активи.

Вже у 2026 році Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України. Вони стосуються махінацій із коштами.

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Теги: Ігор Коломойський суд Приватбанк

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