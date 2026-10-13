Суд Тернополя призначив штраф пенсіонеру за мастурбацію в маршрутці

Пасажирка маршрутки написала заяву на пенсіонера

У Тернополі пенсіонер Дмитро Смерека займався мастурбацією у громадському транспорті. Суд розглянув справу чоловіка та визнав його винним у хуліганстві, призначивши штраф. Про це пише «Главком» із посиланням на вирок суду.

У вироку від 5 жовтня зазначається, що інцидент стався вранці в місцевій маршрутці. Пенсіонер сів на сидіння поруч з іншою пасажиркою та почав мастурбувати. Попри зауважень жінки чоловік не зупинився. Однак згодом пересів на інше місце та ще протягом п’яти хвилин продовжував мастурбувати. Після інциденту жінка написала заяву до поліції.

Зрештою правоохоронці дійшли висновку, що дії чоловіка завдали жінці моральної шкоди та принизили її гідність. Суд розглянув справу без присутності обвинуваченого та потерпілої. Тож Дмитро Смерека письмово визнав свою провину.

Під час ухвалення рішення суд узяв до уваги те, що чоловік перебуває на пенсії та раніше не мав судимостей. Також суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю порушення. Тож суд призначив тернополянину штраф у розмірі 17 тис. грн.

Нагадаємо, у Польщі в місті Свідниця місцевий прокурор голим бігав за пивом та відправляв суддям інтимні фото. Інцидент за участю польського прокурора стався у вересні 2021 року. Чоловік вийшов прогулятися, а також зайшов до магазину, щоб купити пиво. Однак він був повністю голий, тоді його затримала поліція. Проте це не єдиний внцидента за участі прокурора. Нині суд розглядає справу посадовця та водночас він продовжує отримувати зарплат.

До слова, американські туристи під час ранкової пробіжки у Венеції ледь не отримали штраф у розмірі 250 євро через незнання місцевих законів. Пара привернула увагу обурених місцевих жителів, оскільки чоловік бігав вулицями міста з голим торсом, що суворо заборонено правилами. З’ясувалося, що з 2018 року у Венеції діє офіційна заборона на прогулянки без сорочки або в купальниках, порушення якої карається штрафом у 250 євро (близько 290 доларів).