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Дощі та грози накриють низку областей: прогноз погоди на 15 вересня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дощі та грози накриють низку областей: прогноз погоди на 15 вересня
фото: glavcom.ua

Місцями очікуються сильні пориви вітру

У неділю 15 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей спостерігатимуться сильні дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, південно-західних та Житомирській областях будуть помірні дощі, грози; у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і в Одеській областях – значні дощі. На решті території – без опадів.

Вітер подме південно-східний, 7-12 м/с. На Лівобережжі пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, в західних областях 9-14°. Удень буде 23-28°; у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – 18-23°. У Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 15 вересня
Прогноз погоди на 15 вересня
фото: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер подме південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, вдень – 23-28°. У Києві вночі буде 17-19°, вдень – 26-28°.

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Теги: погода прогноз погоди дощ гроза

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