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15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Ясний день на теплу осінь
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна обрізати гілки чи рубати дерева

Сьогодні, 15 вересня, День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, День працівників лісу в Україні, Всесвітній день боротьби з лімфомами, Міжнародний день демократії та Міжнародний день крапки. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Микити. 

День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України

15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлено для вшанування військових, які спеціалізуються на захисті від радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) виконують важливі завдання з підтримки військ під час операцій, а також захисту населення від наслідків застосування зброї масового ураження або аварій на об’єктах атомної енергетики та хімічної промисловості.

Вони займаються збором, аналізом та видачею даних про ХБР обстановку, веденням ХБР розвідки, дозиметричним та хімічним контролем, деконтамінацією та посиленням захисту об’єктів.

День працівників лісу в Україні

15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Припадає на третю неділю вересня. Воно вшановує працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Цей день підкреслює важливість лісів для економіки та екології країни.

Лісове господарство відіграє ключову роль у збереженні природних ресурсів, захисті довкілля та забезпеченні сталого розвитку. Працівники цієї галузі займаються доглядом за лісами, їх відновленням, захистом від пожеж та шкідників, а також раціональним використанням лісових ресурсів.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Був започаткований 2004 року міжнародною організацією – Коаліцією лімфоми, яка об’єднує пацієнтів з 41 країни. Метою цього дня є привернення уваги до проблеми лімфом, інформування суспільства про цю хворобу, її симптоми та методи лікування.

Лімфоми – це група з понад 30 різних злоякісних утворень, які вражають лімфатичну систему, включаючи лімфовузли, селезінку, вилочкову залозу та кістковий мозок. Вони поділяються на два основних типи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Раннє виявлення та своєчасне лікування значно підвищують шанси на одужання.

Міжнародний день демократії

15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 2007 року з метою пропагування та дотримання принципів демократії. Цей день покликаний привернути увагу до важливості демократії як універсальної цінності, яка забезпечує свободу думки, рівноправність та дотримання прав людини.

Демократія є основою для прозорих виборів, де кожен громадянин має право на волевиявлення.

Міжнародний день крапки

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Це свято було започатковане 2009 року на основі книги «Крапка» англійського письменника та художника Пітера Г. Рейнольдса. Книга розповідає історію дівчинки на ім’я Вашті, яка, вважаючи, що не вміє малювати, просто ставила крапки на папері.

Її вчителька підтримала її, і це допомогло Вашті розкрити свій творчий потенціал. Ця історія стала символом віри у власні сили та важливості підтримки у розвитку талантів.

Яке сьогодні церковне свято

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15 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Микити. Відомий як Микита Готський – був готським воїном і християнським святим, який жив у IV столітті на берегах Дунаю, в межах сучасної Румунії. Він прийняв християнство і був охрещений готським єпископом Феофілом, учасником I Вселенського Собору.

Микита активно проповідував християнство серед своїх одноплемінників, що викликало ненависть язичників. Після поразки язичницького правителя Афанаріха, християнська віра почала ширше розповсюджуватися серед готів. Однак Афанаріх знову набрав сили і відновив переслідування християн.

Святий Микита був підданий тортурам і спалений живцем 372 року. Його друг, християнин Маріан, знайшов тіло святого, яке залишилося неушкодженим вогнем, і поховав його в Кілікії. Згодом мощі святого Микити були перенесені до Константинополя, а частина їх пізніше потрапила до монастиря Високі Дечани в Сербії.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна обрізати гілки чи рубати дерева.
  • Краще не починати цього дня нові справи.
  • Заборонено торгуватися, ходити на ринок.

Народні прикмети і традиції

  • Ясний день на теплу осінь.
  • Дощить цього дня – осінь буде сухою.
  • Низько пливуть хмари – погода погіршиться.
  • Безвітряна погода до теплої осені.
  • Вранці іній на траві до швидкого похолодання.

Пам’ятні дати 15 вересня

  • 1821 рік – іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголошують свою незалежність;
  • 1874 рік – у Берні відкривається міжнародний поштовий конгрес, на якому підписують договір про створення Всесвітнього поштового союзу;
  • 1893 рік – у Джерсі-Сіті (США) починає виходити газета «Свобода» – перше україномовне видання у США;
  • 1916 рік – уперше в історії під час бойових дій застосовують танки;
  • 1941 рік – у Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька;
  • 1944 рік – у Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);
  • 1971 рік – у Ванкувері створюють екологічну організацію «Грінпіс»;
  • 1991 рік – у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України;
  • 1995 рік – Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.

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Теги: свята традиції свято Україна церква православна церква

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