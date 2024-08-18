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Подекуди короткочасні дощі, 34° тепла: прогноз погоди на 18 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Подекуди короткочасні дощі, 34° тепла: прогноз погоди на 18 серпня
фото: glavcom.ua

У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека

18 серпня у низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю буде мінлива хмарність. Лише в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, а на півдні країни до 22°.

Вдень підніметься до 29-34°. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека 35-36°, в Карпатах 22-27°.

Подекуди короткочасні дощі, 34° тепла: прогноз погоди на 18 серпня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, по області подекуди гроза. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 14° до 19° тепла вночі та 29-34° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 31-33° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди спека гроза погода

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