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Японія готується до потужного тайфуну: близько 500 авіарейсів скасовано

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія готується до потужного тайфуну: близько 500 авіарейсів скасовано
Супутниковий знімок показує рух тайфуну Ampil на південь від Японії в четвер вдень
фото: Japan Times

Японія скасовує рейси та призупиняє рух швидкісних поїздів перед тайфуном Ampil

У Японії через тайфун Ampil, який очікують 16 серпня, скасують близько 500 внутрішніх авіарейсів. Про це пише CNN.

«Станом на ранок четверга за місцевим часом тайфун Ampil уже рухається із швидкістю 140 км/год, згідно з останнім повідомленням Об’єднаного центру попередження про тайфуни (JTWC). Це робить його еквівалентом буревію категорії 1 в Атлантичному басейні», – пише видання. 

Тайфун Ampil посилюється в Тихому океані, рухаючись на північ до Японії, і шторм принесе проливний дощ і сильний вітер на острови Ізу та прибережні райони регіонів Канто і Тохоку. Ймовірно, протягом наступних 36 годин він посилиться, оскільки шторм рухається над дуже теплою водою, що означає, що в повітрі більше вологи, щоб прискорити тайфун.

Згідно з інформацією CNN, авіакомпанія JAL повідомила про скасування 191 рейсу. Ще не менше 280 авіарейсів скасував другий за величиною в країні авіаперевізник – компанія ANA.

Залізнична компанія JR також не виключає зупинення руху швидкісних експресів «Сінкансен» на кількох лініях, що проходять на сході та північному сході країни.

«Зокрема шість ліній розгалуженої мережі швидкісних поїздів Японії призупиняють сполучення між певними станціями та попереджають про значні затримки в п’ятницю, включаючи важливу лінію Токайдо, яка з’єднує Токіо з Осакою», – пише CNN.

За прогнозами метеорологів, тайфун наблизиться до столичного регіону Японії вранці 16 серпня. Швидкість поривів вітру в районі проходження тропічного шторму нині сягає 30-45 м/с.

«Хоча тайфун, швидше за все, не досягне суші, прогнозується, що з четверга по суботу в регіонах будуть сильні вітри, причому в деяких районах протягом 24 годин очікується до 200 міліметрів опадів. Ampil найближче підійде до регіонів Канто і Тохоку в п'ятницю», – зазначає Japan Times.

Метеорологічне агентство Японії також закликало жителів цих районів залишатися в стані підвищеної готовності до сильних вітрів, високих хвиль, зсувів і повеней у низинних районах через сильний дощ.

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Теги: Японія авіація літак шторм вітер дощ погода

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