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Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 29 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 29 серпня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Лише у південній частині місцями пройде короткочасний дощ

30 серпня переважно опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю буде мінлива хмарність. Лише у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно східний, північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15-20°, у південній частині до 23°. Вдень температура підніметься до 28-33°. На високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 14-19°.

Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 29 серпня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 15° до 20° тепла вночі та 28-33° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла вночі та близько 30-32° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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