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Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
Києві очікується гроза
фото: glavcom.ua

КМДА повідомила про погіршення погоди у столиці. Очікуються грози та шквальний вітер  

У Києві найближчі дві години з утриманням до кінця дня очікуються грози та вітер, місцями шквальний до 15-20 м/с, повідомили у четвер в КМДА. 

Як повідомляється, у Києві очікується погіршення погодних умов. Запроваджено перший рівень небезпечності. 

«Не лякайтеся звуків грому», – йдеться у повідомленні КМДА у Telegram. 

Зважаючи на сильний вітер, киян закликали дотримуватись  наступних  безпекових правил:

  •  не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  •  приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття, додали у КМДА.

Нагадаємо, протягом сьогоднішньої доби, 22 серпня, у Києві очікується незначне похолодання, проте воно буде короткочасним - вже незабаром температура знову значно підвищиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Теги: Київ укриття вітер негода влада гроза

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