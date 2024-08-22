Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години

КМДА повідомила про погіршення погоди у столиці. Очікуються грози та шквальний вітер

У Києві найближчі дві години з утриманням до кінця дня очікуються грози та вітер, місцями шквальний до 15-20 м/с, повідомили у четвер в КМДА.

Як повідомляється, у Києві очікується погіршення погодних умов. Запроваджено перший рівень небезпечності.

«Не лякайтеся звуків грому», – йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Зважаючи на сильний вітер, киян закликали дотримуватись наступних безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття, додали у КМДА.

Нагадаємо, протягом сьогоднішньої доби, 22 серпня, у Києві очікується незначне похолодання, проте воно буде короткочасним - вже незабаром температура знову значно підвищиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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