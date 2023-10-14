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Двійник Зеленського: Хочу зустрітися із президентом України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Двійник Зеленського: Хочу зустрітися із президентом України
Громадянин Узбекистану Умід Ісабаєв дуже схожий на Володимира Зеленського
скріншот з відео

«Я люблю Україну, Київ, вашого президента»

Громадянин Узбекестану Умід Ісабаєв, який дуже схожий на  Володимира Зеленського, в інтерв'ю «Главкому» зізнався, що хотів би зустрітися з українським президентом.

Ісабаєв заявив, що поки в нього не було можливості поспілкуватися з президентом України, проте він хотів би.

«Є в мене для нього слова від душі. Колись із ним зустрінуся, то скажу йому», – зізнався чоловік.

У першу чергу, каже «двійник Зеленського», він би побажав президенту України терпіння.

«Хочу сказати, що війна закінчиться, все буде мирно, все буде добре. Я люблю Україну, Київ, вашого президента», – каже Ісабаєв.

Зазначимо, з початком повної масштабної російської агресії Ісабаєв переїхав до Німеччини через Польщу, бо вважав, що йому загрожує небезпека в Україні. Примітно, що з виїздом з України допоміг йому ще один двійник. Мова про дуже схожого на північнокорейського дикатора Кім Чен Ина, австралійського музичного продюсера та коміка зі сценічним іменем Говард Ікс (справжнє ім'я Лі Говард Хо Вун).

Нагадаємо, в Росії Ісабаєва почали запрошували на російські телеканали і навіть запропонували зіграти Зеленського у кіно. Знімальна група навіть встигла вирушити до Ялти, окупованої росіянами, але несподівано двійник Зеленського відмовився від зйомок, після чого і взагалі у 2021 році переїхав до України.

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Теги: Володимир Зеленський актор президент

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