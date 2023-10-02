Головна Світ Політика
search button user button menu button

США виділять новий пакет допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
США виділять новий пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Речниця Білого дому зазначила, що Путіну не варто очікувати раптового припинення заходів підтримки України зі сторони Заходу

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про надання нового пакету допомоги Україні незабаром, який стане черговим свідченням про підтримку Києва Вашингтоном. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 2 жовтня.

Вона наголосила, що російському президенту Володимиру Путіну не варто очікувати раптового припинення заходів підтримки України зі сторони Заходу. Ця підтримка буде продовжуватися протягом необхідного часу, доки це буде вимагатися.

«Ось наше послання Путіну. Президент (Джо Байден, – ред.) створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив Президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. Це те, що вдалося зробити президенту. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється», – заявила Карін Жан-П'єр.

Вона також повідомила, що незабаром США оголосять про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити постійну підтримку хороброго народу України.

Наразі невідомо жодних деталей стосовно суми або його вмісту.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США підготував секретну стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО. 

Читайте також: США схвалили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Що це означає?
Теги: коаліція бюджет путін президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тут живуть вбивці», – у РФ стали маркувати будинки та квартири, де проживають сім'ї окупантів
Дружини окупантів стали боятися за своє життя. А що ж сталося?
22 вересня, 16:34
Російський диктатор всерйоз розраховує дожити до 2025 року?
Новий план Путіна. День перемоги призначено на 2025 рік
6 вересня, 10:40
Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії зазанчив що війна в Україні активізувала зброярство
Війна в Україні дає надприбутки чеським зброярам
12 вересня, 13:06
Міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно
Хочуть уберегти Путіна від в'язниці? Бразилія може вийти із Міжнародного кримінального суду
13 вересня, 23:31
Журналіста WSJ Евана Гершковича пропонують обмняти на кілера
Путін хоче повернути свого кілера: журналіста Гершковича можуть обміняти на професійного вбивцю – WSJ
10 вересня, 21:26
Мобілізовані росіяни гинуть в Україні через 4,5 місяці
Скільки живе росіянин від отримання повістки до похорону: шокуючі результати дослідження
21 вересня, 13:11
Прездент Чехії (в центрі) вирушив для участі у Генасамблеї ООН
Президент Чехії передбачає конфлікт під час Генасамблеї ООН
18 вересня, 09:34
Президенти Вірменії та Росії провели телефонні переговори
Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
20 вересня, 23:21
Вручення премії Нобеля не обійшлось без скандалів
Лауреат премії Нобеля з медицини: користувачі соцмереж гнівно відреагували
Сьогодні, 16:03

Політика

Варшава відреагувала на відсутність польської делегації на оборонному форумі у Києві
Варшава відреагувала на відсутність польської делегації на оборонному форумі у Києві
США виділять новий пакет допомоги Україні
США виділять новий пакет допомоги Україні
Російську владу залишив останній член ЦК КПРС
Російську владу залишив останній член ЦК КПРС
Дочка Кадирова стане віце-прем'єркою уряду Чечні
Дочка Кадирова стане віце-прем'єркою уряду Чечні
Держдеп США підготував секретну стратегію для України
Держдеп США підготував секретну стратегію для України
Туреччина незабаром оновить конституцію: подробиці
Туреччина незабаром оновить конституцію: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
16K
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
13K
Супермаркети підсовують замість вершкового масла фальсифікат: як розпізнати підробку
13K
Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни
9087
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
8459
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту