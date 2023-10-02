США виділять новий пакет допомоги Україні

Речниця Білого дому зазначила, що Путіну не варто очікувати раптового припинення заходів підтримки України зі сторони Заходу

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про надання нового пакету допомоги Україні незабаром, який стане черговим свідченням про підтримку Києва Вашингтоном. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 2 жовтня.

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Вона наголосила, що російському президенту Володимиру Путіну не варто очікувати раптового припинення заходів підтримки України зі сторони Заходу. Ця підтримка буде продовжуватися протягом необхідного часу, доки це буде вимагатися.

«Ось наше послання Путіну. Президент (Джо Байден, – ред.) створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив Президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. Це те, що вдалося зробити президенту. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється», – заявила Карін Жан-П'єр.

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Вона також повідомила, що незабаром США оголосять про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити постійну підтримку хороброго народу України.

Наразі невідомо жодних деталей стосовно суми або його вмісту.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США підготував секретну стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО.