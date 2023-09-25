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У Канаді виник скандал через запрошення українського ветерана до парламенту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Канаді виник скандал через запрошення українського ветерана до парламенту
фото: скрін із відео

Спікер представив Гуньку як героя війни, який воював у складі Першої української дивізії

Спікер палати представників Канади Ентоні Рота вибачився після того, як похвалив українського ветерана, який воював на стороні нацистського військового підрозділу під час Другої світової війни. Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що овації 98-річному Ярославу Гуньку сталися після виступу 22 вересня президента України Володимира Зеленського в парламенті Канади.

Зазначається, що спікер представив Гуньку як героя війни, який воював у складі Першої української дивізії.

«У своєму виступі після звернення президента України я впізнав людину. Пізніше мені стало відомо більше інформації, яка змусила мене пошкодувати про моє рішення», – йдеться в заяві.

За словами спікера, він згодом дізнався «додаткову інформацію» про колишнього члена дивізії «Галичина», натякнувши на те, що військові цієї дивізії під час Другої світової війни нібито були причетні до Голокосту, який вчинили нацисти.

Рота додав, що його колеги-депутати та українська делегація не знали про його плани вказати на ветерана. 

«Окремо я хочу принести свої глибокі вибачення єврейським громадам у Канаді та в усьому світі. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії», – сказав він.

Видання пише, що під час овації, канадські законодавці аплодували, а Зеленський підняв кулак на знак підтвердження. Рота назвав його «українським і канадським героєм, і ми дякуємо йому за всю його службу».

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на урочистому засіданні парламенту Канади.

Теги: Канада війна Володимир Зеленський

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