США вперше за 34 роки показали новий стретегічний бомбардувальник

США проведуть перші льотні випробування бомбардувальника B-21 Raider до кінця року

Перші льотні випробування малопомітного стратегічного бомбардувальника нового покоління B-21 Raider проведуть до кінця 2023 року. Про це повідомив президент американської корпорації Northrop Grumman з аеронавтики Том Джонс, пише журнал Air&Space Forces.

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«Зараз відбувається підготовка першого B-21 до льотного тесту», – сказав він, виступаючи на конференції Асоціації повітряних та космічних сил США. Джонс додав, що літак, ймовірно, здійснить політ до кінця року.

Представник Northrop Grumman зазначив, що бомбардувальник, який полетить,«по суті серійний», а контракт на виробництво B-21 передбачає перетворення досвідчених зразків на стройові літаки. За його словами, затримки є ознакою підготовки, яка забезпечить низку польотів у майбутньому.

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Раніше під час конференції Асоціації повітряних та космічних сил США показали нові фотографії B-21 Raider. На знімках видно літак на тлі заводу 42 у Палмдейлі, штат Каліфорнія.

Компанія Northrop Grumman представила B-21 Raider на заводі 42. Презентація стала першою публічною демонстрацією нового бомбардувальника ВПС США за 34 роки.

Нагадаємо, Словаччина першою в Європі отримає модернізований F-16. Транснаціональний оборонний гігант Lockheed Martin виробив перший винищувач F-16V Block 70 на замовлення Словаччини. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Міністр оборони Мартін Скленар відвідав завод Lockheed Martin у Південній Кароліні, де словацькій делегації показали перший F-16V Block 70 уже з національною символікою. Повне доопрацювання та перший політ літака очікується вже в листопаді.

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До слова, китайські фахівці успішно випробували нову систему виявлення підводних човнів. Цей пристрій є першим у світі, заснованим на технології терагерцевих хвиль, пише газета South China Morning Pos.

Випробування проводилися у Жовтому морі неподалік міста Далянь на північному сході країни. При цьому використовувалося штучне джерело звуку для імітації шуму, що розповсюджується під поверхнею води та викликає її вібрацію. Під час тестування пристрій зафіксував сигнал амплітудою від 10 до 100 нанометрів.

При цьому, як зазначають вчені, раніше вважалося, що подібні коливання неможливо розпізнати на тлі природного руху морських хвиль через їхню надмірну слабкість.