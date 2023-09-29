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Сербський суд виніс вирок ексгенералу СБУ Наумову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сербський суд виніс вирок ексгенералу СБУ Наумову
Наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова
фото: radiosvoboda.org

Сторона захисту буде оскаржувати це рішення

Сьогодні вдень, 29 вересня, Вищий суд сербського міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.  Про це повідомляє Балканська служба «Радіо Свобода»

За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

«Ми вважаємо (як сторона захисту – «Главком»), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії», – йдеться у повідомленні.

Адвокат підкреслив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.

Що відомо про діяльність Андрія Наумова в Україні

З літа 2019 року до липня 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). До цього керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисяч євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

Андрій Наумов залишив країну 23 лютого. У квітні Президент України Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги та позбавив звання генерала.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні Чорнобильської атомної електростанції.

Раніше повідомлялося, що суд у Сербії відмовив в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова.

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Теги: екстрадиція Володимир Зеленський президент вирок суд СБУ Сербія

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