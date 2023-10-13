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Зеленський в Одесі провів нараду із військовими (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський в Одесі провів нараду із військовими (відео)
Докладно були обговорені захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору»а

 

Сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де провів нараду з військовими, правоохоронцями, місцевою владою. Про це глава держави повідомив у  Facebook.

«Одеса. Провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області. У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору», – сказав Зеленський.

За його словами, докладно обговорювались підготовка до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО.

«Працюємо як удома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям», – зазначив президент.

Нагадаємо, російські загарбники останнім часом регулярно атакують припортову та цивільну інфраструктуру Одещини.

           

Теги: системи ППО відео президент Володимир Зеленський Одеса

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