Зеленський в Одесі провів нараду із військовими (відео)
Володимир Зеленський: «У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору»а
Сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де провів нараду з військовими, правоохоронцями, місцевою владою. Про це глава держави повідомив у Facebook.
«Одеса. Провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області. У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору», – сказав Зеленський.
За його словами, докладно обговорювались підготовка до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО.
«Працюємо як удома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям», – зазначив президент.
Нагадаємо, російські загарбники останнім часом регулярно атакують припортову та цивільну інфраструктуру Одещини.
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