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Місяць до імпічменту? Конституційний суд прийняв звернення щодо президентки Зурабішвілі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Місяць до імпічменту? Конституційний суд прийняв звернення щодо президентки Зурабішвілі
Президентка Грузії може втратити свою посаду
фото з відкритих джерел

 До 14 жовтня стане відомо, чи отримає президентка Грузії імпічмент

Конституційний суд Грузії прийняв до розгляду конституційне подання правлячої партії «Грузинська мрія» на імпічмент президентки Саломі Зурабішвілі. Заяву підписали 80 депутатів парламенту, висновок щодо цього буде винесено протягом місяця.

«Документу присвоєно номер 1797, він зареєстрований Конституційним судом і передається на розгляд пленуму суду, який протягом місяця має дати свою відповідь. Відлік іде від 14 вересня», – пише портал «Новини Грузія».

Якщо суд підтвердить факт порушення президентом конституції через європейські турне без дозволу уряду, питання буде повернено до парламенту на голосування. 

Нагадаємо, заяву на імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі підписали 80 депутатів парламентської більшості, повідомили у правлячій «Грузинській мрії» 11 вересня. 

У конституційному поданні зазначено, що Зурабішвілі порушила підпункт «а» пункту 1 статті 52 Конституції Грузії, в якому йдеться про те, що президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту. Про це Саломе Зурабішвілі сказала у відеозверненні, яке оприлюднив телеканал Mtavari. Вона наголосила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом.

Раніше лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе у п’ятницю, 1 вересня, заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». 

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що питання імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі – це «ризик, який викликає ще більшу напруженість ситуації». 

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Теги: війна Конституційний суд партії Грузія імпічмент президент Саломе Зурабішвілі

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