Двійник Зеленського розповів, чому був змушений тікати з Москви

Умід Ісабаєв: «Я почав любити Володимира Зеленського як свого брата»

Громадянин Узбекестану Умід Ісабаєв, який дуже схожий на Володимира Зеленського, утік з Росії через спроби використати його в інформаційній війні проти лідера України. Його життя змінилося в жовтні 2019 року, коли фотографія з ним в московському метро облетіла інтернет. Як події розвивалися далі, він розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».

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«Це для мене стало несподіваним. Я не думав, що буде такий резонанс. Раніше мої хороші друзі з Києва говорили про те, що я схожий на Володимира Зеленського. Він тоді був актором, грав у фільмах. Це був десь 2010-2011 рр.», – говорить Умід.

Після появи цього фото Ісабаєва почали запрошували на російські телеканали і навіть запропонували зіграти Зеленського у кіно. Знімальна група навіть встигла вирушити до Ялти, окупованої росіянами, але несподівано двійник Зеленського відмовився від зйомок, після чого і взагалі у 2021 році переїхав до України.

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«З Москви виїхати – це було моє рішення. Зробив це з поваги до Володимира Зеленського. Усю його історію знаю, в інтернеті бачив. Я його почав любити, як свого брата, тому поїхав із Росії. Поїхав тому, що мені запропонували зіграти його у фільмі, навіть контракт був, але я відмовив», – розповів Умід.

Зазначимо, з початком повної масштабної російської агресії Ісабаєв переїхав до Німеччини через Польщу, бо вважав, що йому загрожує небезпека в Україні. Примітно, що з виїздом з України допоміг йому ще один двійник. Мова про дуже схожого на північнокорейського дикатора Кім Чен Ина, австралійського музичного продюсера та коміка зі сценічним іменем Говард Ікс (справжнє ім'я Лі Говард Хо Вун).