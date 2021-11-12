Працівник психоневрологічного інтернату збирав дані про українських військових для «ЛНР»

За допомогою мобільного додатку Viber чоловік «зливав» бойовику інформацію про дві військовій частини на Хмельниччині.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним двірника Зяньковецького психоневрологічного інтернату у сприянні діяльності терористичної організації. Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінено на три роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 9 листопада.

У квітні 2021 року обвинувачений вступив у зв’язок із учасником терористичної організації «ЛНР» і громадянином Росії. За допомогою мобільного додатку Viber чоловік «зливав» бойовику відомості військового характеру за грошову винагороду. Зокрема, шляхом проведення фото-, відеофіксації передавав інформацію про військову частину А1827 Сухопутних військ Збройних Сил України, дислоковану в селі Шпичинці Хмельницького району.

Крім цього, у середині травня двірник зібрав інформацію щодо військової частини А1788 Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яка дислокується у Хмельницькому. Зокрема, передав через Viber терористу рукописну схему розташування на місцевості об`єктів і будівель військової частини А1788 із позначками та написами ««плац», «КП», «спорт городок», «Ш», «Забор КП», «Новостр.», «Старые казармы без окон и дверей» та «Мост»».

20 травня обвинуваченого викрили співробітники СБУ під час спостереження за військовою частиною у Хмельницькому.

Слідство наголосило, що інформація, яку обвинувачений передав учаснику терористичної організації «ЛНР», належить до категорії відомостей у сфері державної безпеки та охорони правопорядку і має ступінь секретності «таємно».

Наприкінці жовтня між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, двірник повністю визнав вину, щиро розкаявся, дав згоду на активне сприяння розкриттю злочину та співпрацю з правоохоронцями. Таким чином, обвинуваченому вдалося уникнути реального покарання.

Зауважимо, що санкція ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу, за якою його судили, передбачає покарання від восьми до 15 років тюрми.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня Приморський районний суд Маріуполя Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості танкіста «ДНР» Артема Костенка, обвинуваченого в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України та призначив вісім років позбавлення волі.

Бойовика затримали українські бійці, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час допиту Костенко дав цікаві свідчення. Розповів, що його підрозділом «ДНР» керував росіянин. Наголосив, що «русские считали себя, как цари» у незаконному угрупуванні, де він «служив». Додав, що інші терористи, як і він, часто «сидять» на важких наркотиках.