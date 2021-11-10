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    Зеленський про армію Росії на українському кордоні: це нас не лякає

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    Президент 10 листопада виступив зі зверненням до українців - Зеленський про армію Росії на українському кордоні: це нас не лякає
    Президент 10 листопада виступив зі зверненням до українців
    Скріншот із відео

    Президент України переконаний, що армія готова дати відсіч агресору

    Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, яке він опублікував сьогодні на своїй сторінці у Facebook прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. Він підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

    «Наші західні партнери надали інформацію про активне переміщення військ Росії вздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації. Ми вдячні партнерам за цю інформацію. Це доказ підтримки України, зацікавленості та обізнаності наших партнерів про ситуацію на Донбасі… Я сподіваюся, тепер світ бачить, хто хоче миру, а хто концентрує близько 100 тисяч військ на нашому кордоні. Водночас скажемо прямо, така поведінка нашого сусіда нас не дивує і не лякає. Лякає, що це раптом стало відкриттям для деяких журналістів і експертів, які підняли медіа галас», – заявив Зеленський.

    Володимир Зеленський наголосив, що тиск Росії вже не діє на Україну.

    «Психологічний тиск Росії на нас давно не діє. Наша розвідка володіє повною інформацією, а наша армія готова дати відсіч будь-кому, коли-небудь і де завгодно. Ваша паніка точно не допоможе їй, але може допомогти противнику і стати елементом інформаційної війни і завдати шкоди країні», – додав президент.

    Нагадаємо, глава держави також закликав українців вакцинуватися від Covid-19, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби.

    Теги: розвідка Росія армія Володимир Зеленський президент
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    Зеленський про армію Росії на українському кордоні: це нас не лякає