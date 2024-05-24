Європейська федерація журналістів підтримала звернення щодо звільнення українських медійників з полону

23-24 червня в Приштині, Республіці Косово проходить щорічна зустріч Європейської федерації журналістів, на якій присутні українські представники

Делегати щорічних зборів Європейської федерації журналістів одноголосно підтримали вимогу негайно звільнити українських медійників, яких незаконно утримує Російська Федерація. Про це на сторінці Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко, який зараз перебуває на зборах у Косово.

Європейська федерація журналістів – це організація, яка представляє майже 300 тисяч журналістів Європи, і членом якої є Національна спілка журналістів України. На зустрічі Томіленко представив звернення від НСЖУ щодо звільнення українських журналістів з полону РФ.

«Відома журналістка, членкиня НСЖУ Ірина Левченко вже більше року перебуває в російській неволі. Дмитра Хилюка росіяни полонили, коли вони намагалися окупувати Київ ще у 2022 році. Владислав Єсипенко, Вікторія Рощина, Ірина Данилович, Сервер Мустафаєв… – це все прізвища журналістів, звільнити яких Росія має безумовно», – закликав Сергій Томіленко з трибуни Європейської федерації журналістів, демонструючи портрети увʼязнених колег.

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фото: Facebook / Sergiy Tomilenko

Текст звернення:

Щодо негайного звільнення українських журналістів, незаконно утримуваних Російською Федерацією

На даний момент щонайменше 28 (уже щонайменше 30 станом на 24 травня 2024 року) українських професійних та громадянських журналістів перебувають у неволі внаслідок свавільних затримань, насильницьких зникнень або сфальсифікованих звинувачень із боку Російської Федерації. Багатьом журналістам висунуті звинувачення або призначені терміни покарання, не співмірні з їх журналістським обов’язком, який вони продовжували виконувати в умовах російської окупації. Місце перебування деяких журналістів досі невідоме, або їх затримання не підтверджує російська влада, що робить неможливим бодай найменший контроль за умовами утримання працівників медіа.

Незаконно затримані журналісти позбавлені не тільки права займатися своєю професією, але й правового захисту, визначеного Європейською конвенцією з прав людини. В окремих випадках журналісти піддавалися або піддаються тортурам, погрозам (в тому числі погрозам розправи над рідними), тиску та постійному приниженню їх гідності. Наші колеги в місцях неволі не отримують належної медичної допомоги.

Відповідно до міжнародного права, журналісти в зоні бойових дій є цивільними особами, не можуть бути взяті в полон і включатися до списків обміну полоненими. Представники медіа повинні бути безумовно звільнені. Але Російська Федерація, яка зневажає міжнародне право, відмовляється звільняти незаконно затриманих журналістів і застосовує ці випадки для шантажу й залякування незалежних професійних і громадянських українських журналістів на окупованих територіях.

Щорічні Збори Європейської федерації журналістів закликають:

Європейську комісію, уряди країн Європи:

посилити дипломатичний і санкційний тиск на владу Російської Федерації задля негайного звільнення всіх незаконно переслідуваних українських журналістів;

ініціювати створення міжнародного механізму звільнення українських професійних і громадянських журналістів як цивільних осіб, незаконно затриманих Російською Федерацією;

разом із іншими міжнародними інституціями та гуманітарними місіями вжити заходів для встановлення місця перебування українських журналістів, які зникли безвісти на окупованій території;

Керівництво Міжнародного Червоного хреста:

перевірити умови утримання усіх українських професійних та громадянських журналістів, незаконно затриманих Російською Федерацією;

забезпечити їм гарантований доступ до медичної допомоги та надати публічний звіт громадськості.

Членів Європейської Федерації журналістів: висловити солідарність із ув’язненими українськими журналістами шляхом поширення інформації про ці випадки в координації з Національною спілкою журналістів України

Щорічні Збори доручають

Керівному комітету Європейської федерації журналістів:

звернутися безпосередньо до відповідних органів та установ Європейського Союзу або відповідних урядів країн Європи з порушених питань;

оперативно подавати пропозиції з внесення кейсів щодо незаконно утримуваних журналістів на Платформу Ради Європи для привернення уваги та забезпечення реагування на такі випадки.

Нагадаємо, виконавчий комітет Європейської федерації журналістів вперше провів засідання за участю України.

До слова, російські військові не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України.