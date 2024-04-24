Ексчиновник Нацполіції, який конфліктував у Goodwine, засвітився у компанії скандального нардепа
Журналіст Михайло Ткач опублікував минулорічну світлину, на якій експоліцейський перебуває в компанії відомого депутата
Експрацівник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Віталій Манасян засвітився у компанії нардепа Миколи Тищенка. Про це свідчить світлина, опублікована журналістом «Української правди» Михайлом Ткачом.
«Не міг зрозуміти – звідки мені знайоме обличчя героя Гудвайна вже колишнього оперативника Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції Віталія Манасяна. Виявляється, ми знімали Манасяна у компанії народного депутата Миколи Тищенка у грудні минулого року біля одного відомого столичного закладу», – йдеться у дописі журналіста. Ткач також додав, що не здивований цьому факту.
Нагадаємо, у столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Про це розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник компанії «Автострада», яка відзначилася скандалом через тендери «Великого будівництва», Максим Шкіль. Він став свідком інциденту.
Після суспільного розголосу його було звільнено буквально «день в день». Проте сам Манасян свою вину заперечує, і хоче «відновити своє чесне ім’я». За словами поліцейського, про своє він звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також розповів, що конфлікт відбувався зовсім не так, як його описав у соцмережі Максим Шкіль. «Я нікому не хамив, ні з ким не сварився. І не розумію, в чому суть цього усього. Хтось за мій рахунок намагається самоствердитися», – сказав Манасян.
Після того, як про скандал у ресторані Lucky (ресторан мережі Goodwine – «Главком») стало широко відомо, у ГО «Центр протидії корупції» звернули увагу на те, що Віталій Манасян походить із сім’ї високопоставлених правоохоронців. За інформацією «ЦПК», брат звільненого поліцейського Армен обіймає посаду заступника директора департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
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