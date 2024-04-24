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Ексчиновник Нацполіції, який конфліктував у Goodwine, засвітився у компанії скандального нардепа

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексчиновник Нацполіції, який конфліктував у Goodwine, засвітився у компанії скандального нардепа
У грудні минулого року Манасян відпочивав у компанії народного депутата Тищенка
фото: Mykhailo Tkach/Facebook

Журналіст Михайло Ткач опублікував минулорічну світлину, на якій експоліцейський перебуває в компанії відомого депутата

Експрацівник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Віталій Манасян засвітився у компанії нардепа Миколи Тищенка. Про це свідчить світлина, опублікована журналістом «Української правди» Михайлом Ткачом.

«Не міг зрозуміти – звідки мені знайоме обличчя героя Гудвайна вже колишнього оперативника Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції Віталія Манасяна. Виявляється, ми знімали Манасяна у компанії народного депутата Миколи Тищенка у грудні минулого року біля одного відомого столичного закладу», – йдеться у дописі журналіста. Ткач також додав, що не здивований цьому факту.

Ексчиновник Нацполіції, який конфліктував у Goodwine, засвітився у компанії скандального нардепа фото 1
фото: Mykhailo Tkach/Facebook

Нагадаємо, у столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Про це розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник компанії «Автострада», яка відзначилася скандалом через тендери «Великого будівництва», Максим Шкіль. Він став свідком інциденту.

Після суспільного розголосу його було звільнено буквально «день в день». Проте сам Манасян свою вину заперечує, і хоче «відновити своє чесне ім’я». За словами поліцейського, про своє він звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також розповів, що конфлікт відбувався зовсім не так, як його описав у соцмережі Максим Шкіль. «Я нікому не хамив, ні з ким не сварився. І не розумію, в чому суть цього усього. Хтось за мій рахунок намагається самоствердитися», – сказав Манасян.

Після того, як про скандал у ресторані Lucky (ресторан мережі Goodwine – «Главком») стало широко відомо, у ГО «Центр протидії корупції» звернули увагу на те, що Віталій Манасян походить із сім’ї високопоставлених правоохоронців. За інформацією «ЦПК», брат звільненого поліцейського Армен обіймає посаду заступника директора департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Теги: Національна поліція України скандал ресторан Микола Тищенко

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