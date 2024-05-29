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Держдума дозволила судовим приставам стріляти по людях

Ірина Міллер
glavcom.ua
Держдума дозволила судовим приставам стріляти по людях
Пристави повинні попередити про намір застосувати силу або використовувати спецзасоби та зброю
фото з відкритих джерел

Протягом доби співробітники Федеральної служби судових приставів РФ повинні повідомляти прокурора та близьких родичів у разі поранення чи смерті громадянина

Співробітники Федеральної служби судових приставів (ФССП) у Росії зможуть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Такий урядовий законопроєкт Держдума РФ ухвалила у першому читанні. Про це пише Російська газета. 

Зазначається, що поки що зазначені повноваження мають лише судові пристави щодо забезпечення діяльності судів. Так, вони мають право застосовувати зброю для відбивання нападу на суддів, учасників судового процесу та свідків. Стріляти можна і для запобігання втечі громадян з-під варти.

З набранням чинності законом повноваження отримають і інші співробітники Федеральної служби судових приставів – конкретні посади визначить директор служби. У проєкті йдеться про носіння та застосування аерозольних балончиків, електрошокерів, наручників, а також вогнепальної зброї.

Законопроєкт дозволяє співробітникам Федеральної служби судових приставів застосовувати вогнепальну зброю для затримання осіб, захоплених при скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя, здоров'я або власності. Також пристав може скористатися зброєю, якщо злочинець намагається втекти, а інші способи та засоби затримати його відсутні.

Пристави повинні попередити про намір застосувати силу або використовувати спецзасоби та зброю, а потім надати громадянам достатньо часу для виконання вимог, якщо зволікання не створює небезпеки життю та здоров'ю. Крім того, вони будуть зобов'язані забезпечити надання першої допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження, та вжити заходів щодо надання їм медичної допомоги.

Протягом доби співробітники Федеральної служби судових приставів повинні повідомляти прокурора та близьких родичів у разі поранення чи смерті громадянина. Аналогічні норми сьогодні діють щодо поліцейських.

Ухвалення закону не призведе до порушень прав та законних інтересів людини та громадянина, оскільки реалізація працівниками зазначених повноважень суворо регламентована умовами, межами застосування таких сил, засобів та зброї, а також відповідальністю за перевищення названих повноважень, вважають автори проєкту з російського мін'юсту.

Перший заступник голови комітету з оборони Олексій Журавльов у коментарі «РГ» звернув увагу на те, що йдеться про застосування зброї саме у крайньому випадку. При цьому тиснути на курок можна буде, лише якщо зволікання створює загрозу життю та здоров'ю будь-кого. За його словами, причиною такої законодавчої ініціативи є численні пригоди, «коли тим, хто приїхав описувати майно боржників, виявляється збройний опір».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні сили РФ. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу РФ і розширює перелік злочинів, за які може передбачатися конфіскація майна. Зокрема: громадські заклики до екстремізму (ст. 280); громадські заклики до дій, вкладених у порушення цілісності РФ (ст. 280.1); дискредитація армії (ст. 280.3); громадські заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки РФ (ст. 280.4); заклики до санкцій (ст. 284.2); надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, чи іноземних держорганів (ст. 284.3); реабілітація нацизму (ст. 354.1).

До слова, Конституційний суд Росії закликають переглянути позицію про мораторій на смертну кару. Про це депутат Держдуми, лідер фракції «Справедлива Росія – за правду» Сергій Миронов написав у Twitter. Раніше про скасування мораторію на смертну кару висловився також лідер іншої парламентської партії – ЛДПР – Леонід Слуцький. 

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Теги: росія суд Державна Дума

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