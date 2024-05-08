Стефанчук пояснив, коли очікувати на голосування про відставку Сольського

Стефанчук про відставку Сольського: «Ми чекаємо на відповідне рішення фракції монобільшості»

Фракція «Слуга народу» не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого правоохоронці підозрюють у заволодінні землею. У зв'язку з цим питання немає у порядку денному засідання парламенту, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє LB.ua.

«Саме фракція відповідає за порядок денний. Ні голова, ні перший заступник, ні заступник навіть не мають права голосу на погоджувальній раді про внесення відповідних питань у порядок денний», – заявив він.

За словами Стефанчука, наразі немає рішення фракції про голосування за заяву про відставку міністра Сольського.

«Як тільки це питання буде подано, то відповідно одразу з'явиться у порядку денному. Я думаю, що нам треба зробити все для того, щоб ті особи, які не хочуть працювати в уряді, мали можливість отримати відповідні рішення парламенту. Але ще раз скажу, ми очікуємо на відповідні рішення фракції. Станом на зараз такого рішення немає», – підкреслив він.

Як повідомлялося, на найближчому засіданні парламенту народні депутати мали розглянути заяву від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.