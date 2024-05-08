Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стефанчук пояснив, коли очікувати на голосування про відставку Сольського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стефанчук пояснив, коли очікувати на голосування про відставку Сольського
Фракція «Слуга народу» не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра Сольського
фото з відкритих джерел

Стефанчук про відставку Сольського: «Ми чекаємо на відповідне рішення фракції монобільшості»

Фракція «Слуга народу» не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого правоохоронці підозрюють у заволодінні землею. У зв'язку з цим питання немає у порядку денному засідання парламенту, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє LB.ua.

«Саме фракція відповідає за порядок денний. Ні голова, ні перший заступник, ні заступник навіть не мають права голосу на погоджувальній раді про внесення відповідних питань у порядок денний», – заявив він. 

За словами Стефанчука, наразі немає рішення фракції про голосування за заяву про відставку міністра Сольського. 

«Як тільки це питання буде подано, то відповідно одразу з'явиться у порядку денному. Я думаю, що нам треба зробити все для того, щоб ті особи, які не хочуть працювати в уряді, мали можливість отримати відповідні рішення парламенту. Але ще раз скажу, ми очікуємо на відповідні рішення фракції. Станом на зараз такого рішення немає», – підкреслив він.

Як повідомлялося, на найближчому засіданні парламенту народні депутати мали розглянути заяву від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.

Читайте також: Земельна драма міністра Сольського. До чого тут Сталін?
Теги: Руслан Стефанчук Микола Сольський міністр Верховна Рада депутат звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інгріда Шимоніте заявила, що Литва розглядає можливість відправки військових в Україну
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
Сьогодні, 11:20
Перемовини щодо припинення вогню у Секторі Гази тривають
Ізраїль готує делегацію до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі
1 травня, 09:35
Проєкт закону передано на розгляд до парламентського комітету
Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців
30 квiтня, 15:38
Українці більше не зможуть розраховувати на останню надію – Європейський суд?
Україна відмовляється від обов’язків перед Європою? Що криється за документом про обмеження прав Війна і право
29 квiтня, 21:40
На суді чоловік провину визнав
На Закарпатті чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилося
27 квiтня, 17:47
Безугла наголосила, що до партії «Слуга Народу» повертатися не буде
Нардепка Безугла передумала покидати фракцію «Слуга народу»
22 квiтня, 11:34
ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення щодо РПЦ
Патріарха Кирила та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів РФ проти України – ПАРЄ
17 квiтня, 20:40
Мобілізація 100 тисяч людей, це додаткових 130 мільярдів гривень
У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік: названо цифру
14 квiтня, 18:50
Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тис. грн на місяць тим, хто безпосередньо воює «на нулі»
Військові отримають більші виплати: Рада проголосувала постанову
11 квiтня, 12:21

Політика

Стефанчук пояснив, коли очікувати на голосування про відставку Сольського
Стефанчук пояснив, коли очікувати на голосування про відставку Сольського
Нардеп пояснив, чому сформувалися черги до ТЦК (відео)
Нардеп пояснив, чому сформувалися черги до ТЦК (відео)
Зеленський провів тривалу розмову з Орбаном перед Глобальним самітом миру
Зеленський провів тривалу розмову з Орбаном перед Глобальним самітом миру
Парламентський комітет розглядає дві моделі економічного бронювання
Парламентський комітет розглядає дві моделі економічного бронювання
Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ
Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області
16K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
14K
Євробачення-2024: повне відео першого півфіналу
14K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
12K
Українських чоловіків більше не чекають у притулку для біженців у Нідерландах
9405
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри

Новини

Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Сьогодні, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua