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Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
Парламент підтримав законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів
фото з відкритих джерел

Більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку, ДТП зі смертельними наслідками та торгівлю наркотиками

В Україні зупинено розгляд майже 11 тис. кримінальних проваджень щодо обвинувачених, які добровільно пішли на фронт. Про це повідомляє Ngl.Media.

Як зазначають журналісти, більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку (2187 випадків, це приблизно кожна пʼята справа), ДТП зі смертельними наслідками (766), торгівля наркотиками (757).

Також частина справ стосується корупційних злочинів. Водночас кілька справ є й за тяжкими статтями. Йдеться про сексуалізоване насильство щодо неповнолітніх та замовні вбивства.

Журналісти докладно проаналізували 400 справ і виявили, що близько 100 обвинувачених (25%) у цих справах скоїли злочини вже в статусі військових.

Найпоширеніші категорії судових справ, зупинених через мобілізацію обвинувачених
Найпоширеніші категорії судових справ, зупинених через мобілізацію обвинувачених
фото: Ngl.Media

Нагадаємо, парламент підтримав законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів (281 голос «за»). Однак вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув’язнені і лише після ретельної перевірки та за рішенням суду, повідомила голова Комітету Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк, яка виступила однією зі співавторів законопроєкту.

До слова, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

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Теги: в'язниця журналіст ЗМІ вирок суд злочинець мобілізація

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Кримінал

Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
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