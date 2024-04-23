Конфлікт у Goodwine: поліцейський, якого «звільнили день в день», хоче оскаржити рішення

Віталій Манасян заперечив звинувачення у тому, що той «поводив себе по-хамськи», а про те, що його звільнили, йому нібито не відомо

У столичному ресторані Good Wine нещодавно вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Після суспільного розголосу його було звільнено буквально «день в день». Проте сам Манасян свою вину заперечує, і хоче «відновити своє чесне ім’я», пише Радіо Свобода.

Різні точки зору на інцидент

Як відомо, за словами підприємця Максима Шкіля, конфлікт виник через те, що вранці у неділю, 21 квітня, стіл, який він заздалегідь зарезервував, зайняв інший відвідувач, а на прохання його звільнити образив офіціанток: «Ви – дві дурепи, тут сидіти буду я». Але на цьому конфлікт не був вичерпаний, в результаті суперечки правоохоронець Віталій Манасян почав погрожувати як Шкілю, так і працівницям ресторану.

Пост про цей інцидент викликав обговорення у коментарях. Згодом Шкіль повідомив, що Манасяна оперативно звільнили з роботи, імовірно, реагуючи на скандал. Проте у коментарі Радіо Свободі правоохоронець сказав, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ: «Я не звільнявся нізвідки. Я ще не бачив наказу».

За словами поліцейського, конфлікт відбувався зовсім не так, як його описав у соцмережі Максим Шкіль. «Я нікому не хамив, ні з ким не сварився. І не розумію, в чому суть цього усього. Хтось за мій рахунок намагається самоствердитися», – сказав Манасян.

За його версією, суперечка почалась через помилку персоналу ресторану: «Я сів за стіл, який зарезервував. Вперше в житті прийшов у Lucky (ресторан мережі Goodwine – ред.). Хотів випити кави, поснідати із дружиною, але не вдалося… Я не жбурляв жодних [табличок] «Резерв». Я прийшов, сів за стіл, переставив табличку з резервом за сусідній стіл, тому що за цей я сів і переставив її туди. До мене підійшов директор цього закладу, перепросив, сказав, що хостес не розібралась, і вийшло так, що два бронювання було на один стіл».

За словами Манасяна, ніхто не переходив на нецензурні вислови, а розмова відбувалась у спокійному тоні. На запитання, чи казала його дружина присутнім «Ви навіть не уявляєте, хто ми», поліцейський прямо не відповів, але зазначив таке: «Якась жінка, яка сиділа за сусіднім столиком, занадто голосно висловлювала свою думку про цю ситуацію. І моя дружина зробила зауваження: «Чи можна принаймні про мене тихіше говорити?».

Що відомо про звільненого поліцейського?

Після того, як про скандал у ресторані Lucky стало широко відомо, у ГО «Центр протидії корупції» звернули увагу на те, що Віталій Манасян походить із сім’ї високопоставлених правоохоронців. За інформацією «ЦПК», брат звільненого поліцейського Армен обіймає посаду заступника директора департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції і, ймовірно, володіє автомобілем, вартість якого вища за його річну зарплату у понад три рази.

За інформацією українських медіа, батько братів Манасян теж працював у структурі МВС: він був начальником Солом’янського райуправління міліції (перейменували на поліцію у 2015 році – ред.), у 2006 році служив у званні полковника.

У розмові із журналістами Віталій Манасян заперечив, що має таку дорогу машину: «Audi RS6 у мене немає, не вожу і ніколи навіть поруч не сидів у такому автомобілі. У моєї сім’ї є автомобіль A6».

Манасян заперечує своє звільнення

Виданню «Українська правда» у Нацполіції підтвердили, що Віталія Манасяна звільнили: «Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого».

Керівник департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель сказав, що «співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки – не місце в поліції».

На думку експерта з кримінальної юстиції Євгена Крапівіна, така швидка реакція Нацполіції може свідчити про те, що у відомстві намагалися уникнути більшого скандалу, але при цьому існує загроза, що докладне службове розслідування не проводили.

«Це патерн кризових комунікацій, який існує саме в поліції – одразу звільнити, не розбираючись. Здебільшого це виправдовує хід подій, бо подія дійсно мала місце, і людина б при довшому і ретельнішому розслідуванні була б звільнена, але бувають випадки безпідставних звинувачень, і така передчасна реакція є хибною. Загалом така оперативність лише створює недовіру у суспільства», – наголосив Крапівін.

На думку експерта, звільнити Манасяна так швидко теоретично можливо, якщо призначити, провести службове розслідування і звільнити за негативним висновком. Однак Крапівін зазначає, що в такі строки обʼєктивне службове розслідування провести неможливо, а відтак, імовірно, Манасяна не звільнили, а лише відсторонили від посади.

І хоч самого факту звільнення поліцейський Манасян не підтвердив, він заявив, що буде оскаржувати у суді таке рішення, якщо про нього дізнається.

Нагадаємо, у столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Про це розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник компанії «Автострада», яка відзначилася скандалом через тендери «Великого будівництва», Максим Шкіль. Він став свідком інциденту.

До слова, раніше «Главком» звернув увагу, що «Автострада» Шкіля чи не єдина дорожня компанія, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету. Детальніше про це – в матеріалі «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше».