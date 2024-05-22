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Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Через ворожу атаку «шахедами» було знеструмлено Суми
фото з відкритих джерел

Уночі ворог вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа

У ніч на 22 травня ворог вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа на Сумщині. Двопартійна група конгресменів закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 22 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ворог вдарив по енергетичних об'єктах на Сумщині

У ніч на 22 травня ворог вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа на Сумщині. Росіяни нанесли авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу «шахед».

Через ворожу атаку «шахедами» було знеструмлено Суми. Про це розповів голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

«У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру», – написав він.

Конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

Двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії. Про це йдеться у зверненні Комітету з розвідки.

Законодавці висловили підтримку наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії та пропонують розширити тренування українців на американських винищувачах F-16.

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії «за певних обставин».

Міністр оборони Італії опинився в лікарні

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто госпіталізували через проблеми із серцем. Він достроково залишив Вищу раду оборони. Про це повідомляє Rai News з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що міністру стало погано під час Вищої ради оборони. Він був змушений достроково покинути засідання та після консультації з лікарем був ушпиталений. Його доставили у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі. 

Поки немає жодних деталей від Міністерства оборони та лікаря, який його лікував. За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.

Єврокомісія анонсувала першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

«ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні», – заявив Домбровскіс.

Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. Повідомляється, що ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.

Пентагон прокоментував прохання України дозволити бити по РФ зброєю США

Сполучені Штати не дозволяли Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер на брифінгу.

«Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася», – сказав він.

Речник Пентагону додав, що США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території.

«Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони», – додав Патрік Райдер.

Теги: міністр 2 травня Пентагон місто звільнення ворог росіяни райдер шахед Ллойд Остін

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