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Скандал у ресторані Києва: чиновника Нацполіції звільнили після погроз бізнесмену

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скандал у ресторані Києва: чиновника Нацполіції звільнили після погроз бізнесмену
Відомий бізнесмен розповів, як став свідком конфлікту з високопосадовцем у ресторані Good Wine
фото з відкритих джерел

Бізнесмен Максим Шкіль розповів, як йому нібито погрожував високопосадовець Національної поліції

У столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Про це розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник компанії «Автострада», яка відзначилася скандалом через тендери «Великого будівництва», Максим Шкіль. Він став свідком інциденту.

Шкіль розповів, що сьогодні вранці завітав до ресторану Good Wine, у якому заздалегідь забронював столик. «Прихожу, адміністратори кажуть: «За стіл, який ви бронювали, сів інший чоловік».

Незважаючи на те, що стояв резерв, офіціантки підійшли і ввічливо пояснили, що стіл заброньовано. На що матом почули: «Ви дві дурепи, тут сидіти буду я». Після цього відвідувач резерв відкинув і сів за стіл», – написав Шкіль.

Максим Шкіль розповів про конфлікт у престижному ресторані за участю високопоставленого чиновника Міноборони
Максим Шкіль розповів про конфлікт у престижному ресторані за участю високопоставленого чиновника Міноборони
скриншот

Після того, як із цим відвідувачем ресторану переговорили, каже бізнесмен, той почав розповідати, що не встане й погрожував Шкілю.

«Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним каже: «Ви навіть не уявляєте, хто ми…». Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла», – додав бізнесмен.

За його словами, цим відвідувачем був працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – Манасян Віталій.

По обіді в МВС повідомили, що провели службове розслідування, і міністр МВС Ігор Клименко через дві години після повідомлення дав наказ звільнити Манасяна.

Скандал у ресторані Києва: чиновника Нацполіції звільнили після погроз бізнесмену фото 1

Нагадаємо, раніше «Главком» звернув увагу, що «Автострада» Шкіля чи не єдина дорожня компанія, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету. Детальніше про це – в матеріалі «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше».

ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» засноване у Вінниці в грудні 2015 року, власником ТОВ зі статутним капіталом у 310 млн гривень є Максим Шкіль, експомічник нардепа «Партії регіонів» Миколи Дем’янка.

До слова, днями стало відомо, що екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв, якого підозрюють у причетності до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів, залишився без запобіжного заходу. Крім того, Лієв, колишній міністр курортів і туризму Криму, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. 

Теги: Національна поліція України скандал ресторан

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