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Ексміністр Гриценко повідомив про свій політ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ексміністр Гриценко повідомив про свій політ
Варто нагадати, що Гриценко тричі приймав участь у президентських виборах
фото: Unian

Колишній міністр оборони подякував українським військовим за можливість жити та сподіватися на майбутнє

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко повідомив, що його життєвий політ триває нормально. Він також подякував усім, хто привітав його, та висловив вдячність українським військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ексміністра.

«Політ нормальний. Дякую вам за вітання! Найбільша вдячність нашим ЗСУ, вони дають нам жити – і дають надію!» – написав Гриценко.

Ексміністр Гриценко повідомив про свій політ фото 1
фото: скриншот допису ексміністра оборони

Примітно, що Гриценко обмежив коло людей, які можуть коментувати його допис. Ексміністр не повідомив з чим пов'язано таке рішення. 

Анатолій Гриценко – військовий і політик, який очолював Міністерство оборони України у 2005-2007 роках. На цій посаді він працював в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича. Після роботи в міністерстві Гриценко був народним депутатом Верховної Ради VI та VII скликань, а також очолював парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони.

Варто нагадати, що Гриценко тричі намагався стати главою держави. У 2010, 2014 та 2019 роках він балотувався на посаду президента України. На виборах 2019 року Гриценко посів п’яте місце за кількістю голосів у першому турі.

Зазначимо, що колишній міністр оборони Анатолій Гриценко закликав президента Володимира Зеленського стримати публічну критику Дональда Трампа, попередивши про можливі наслідки для України.

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Теги: Анатолій Гриценко Міноборони Україна день народження

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