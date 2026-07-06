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Ексміністр оборони Гриценко після страшної ночі назвав дві речі, які мають усвідомити європейці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексміністр оборони Гриценко після страшної ночі назвав дві речі, які мають усвідомити європейці
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
фото: ДСНС Києва

У ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ

Після чергової масованої російської атаки на Україну колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко заявив, що європейські союзники мають усвідомити дві ключові речі щодо війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Минулої ночі наші сили ППО спрацювали максимально ефективно: збито 93% шахедів і 94% крилатих ракет! Балістичних же – збито нуль, і причина всім зрозуміла. Ясна річ, ми безмежно вдячні союзникам за їхню багаторічну і всебічну підтримку, будь-яку, бо власних ресурсів нам не вистачає. Але – зараз, коли нарешті намітився перелом у ході війни, знову повторювати ту ганебну практику союзників перших років вторгнення (коли нам давали лише 32 із обіцяних 400 танків, або ж поставляли літаки із затримкою два-три роки), з довгими пустопорожніми дискусіями, – це допоможе нам долати ворога, чи допоможе ворогові нищити нашу країну отакими пекельними ночами?», – йдеться у повідомленні.

Ексміністр оборони Гриценко після страшної ночі назвав дві речі, які мають усвідомити європейці фото 1

За словами Гриценка, європейські союзники повинні усвідомити дві очевидні правди.

«1) Жоден з них не вистояв би проти такої навали раші протягом стількох років війни, жоден! Хтось упав би за тижні, хтось за місяці, але попадали б усі. 2) Якби Україна не стримала цю навалу раші і впала, то не дискусії приймати чи не приймати нас в НАТО, відкривати чи не відкривати нам переговорні кластери для вступу в ЄС зараз велися – обидва ці союзи розвалилися б на шматки і взагалі припинили би своє існування», – наголосив ексміністр.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Також унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинули люди. Міста Боярка та Вишневе на Київщині залишилися без електропостачання.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: війна Анатолій Гриценко

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