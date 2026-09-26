Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби
Мама Анна разом з немовлятами
фото: suspilne.media

«Вони більш-менш однаково спокійні. Вночі гарненько сплять собі», – каже мама Анна

У Рівненському міському пологовому будинку народилися двійнята з різницею у понад три доби. Перший хлопчик, Олександр, з’явився на світ 9-го вересня на 33-му тижні вагітності. А його брат, Андрій, народився лише 12 вересня. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті для марафону «Єдиних новин». Лише кілька днів тому хлопчиків перевели з реанімації до палати сумісного перебування.

«Вони більш-менш однаково спокійні. Вночі гарненько сплять собі», – каже мама Анна.

Старшенький, Сашко, народився із вагою 1460 г та мав 36 см, молодший, Андрійко, – 1950 г і 46 см.

Старшого сина назвали на честь батька. У двох Олександрів відтепер ще й один день народження на двох.

«У нас просто дев’яте число - це ще й подвійна дата, бо в чоловіка день народження дев'ятого. І виходить, що перший синочок родився саме на день народження тата», – пояснює Анна.

Анні – 33 роки, Олександру – 38. Подружжя разом уже понад десятиліття, і лише зараз уперше стали батьками і одразу двох синів. Однак не сподівалися, що ті з'являться на світ уже на 33-му тижні вагітності. Коли перший хлопчик вже був на руках у медиків, ті вирішили відтермінувати пологи для другого.

«Нам вдалося це зробити через те, що в пані Анни була дихоріальна діамніотична двійня. Що це означає? Це означає те, що кожен із хлопчиків мав свою плаценту і свій плідний мішечок, тобто кожен із хлопчиків мав свою хатинку, де сам собі жив і сам розвивався. Тому після народження першої дитиночки в другого хлопчика залишилася своя плацента, свій плідний мішечок, і тому нам вдалося пролонгувати цю вагітність», – пояснила чергова лікарка пологового відділення Рівненського міського пологового будинку Тетяна Іллюк.

На такі позапротокольні дії, пояснюють медики, наважилися заради другої дитини. Для недоношених малюків кожен додатковий день в утробі – критично важливий. За три дні Андрійко встиг значно зміцніти.

«Перше дитятко потребувало інвазивної дихальної підтримки, тобто це була апаратна дихальна підтримка. За дитиночку певний період часу дихав апарат. Другий же хлопчик, який пробув в животику хоч на три дні довше, але проте дитятко дихало самостійно і з'єдналося з мамою швидше, порівняно зі своїм старшим братом», – каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Рівненського міського пологового будинку Ольга Кисільчук.

Медики продовжують стежити за станом малюків.

Відтерміновані пологи – рідкісна практика в акушерстві. Утім, для Рівненського міського пологового будинку такий досвід уже не перший: чотири роки тому в цих стінах з'явилися на світ дівчатка-двійнята з різницею аж у шість тижнів.

Нагадаємо, надзвичайно рідкісна та особлива подія сталася у Київському обласному перинатальному центрі: протягом однієї доби тут народилося дев’ятеро дітей, серед яких – трійня та двійня.

Також у лютому військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія. Військовий та його дружина розповіли, як відреагували на вагітність. 

Читайте також:

Теги: пологи день народження вагітність Рівне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Буданова, життя і служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму
Буданов привітав таємничого генерала української розвідки (фото)
19 вересня, 16:50
Американська тенісистка Медісон Кіз є 23-ю ракеткою світу
Зіркова тенісистка прокоментувала чутки про свою вагітність
18 вересня, 14:01
Віктор Ющенко привітав Петра Ющенка із 80-річчям
Ющенко щемливо привітав брата з ювілеєм
15 вересня, 12:18
Меган Маркл показала рідкісні фото принца Гаррі
Меган Маркл зворушливо привітала принца Гаррі з 42-річчям (фото)
15 вересня, 11:21
Лев XIV святкує 71-річчя
Папі Римському Леву XIV виповнився 71 рік
14 вересня, 18:17
Жінка втретє стала мамою
У Чернівцях жінка народила в кареті «швидкої» (фото)
8 вересня, 14:59
Микола Мозговий народився 1 вересня 1947 року
Олена Мозгова вшанувала памʼять батька (фото)
1 вересня, 13:12
Унаслідок детонації загинув заступник начальника управління
Слідчі назвали можливу причину вибуху у відділку поліції Рівного, де загинув підполковник
1 вересня, 12:12
100-річна Катерина Громаченко має сина, двох онуків та четверо правнуків
100-річна мешканка Рівного назвала головний секрет свого довголіття
27 серпня, 09:39

Здоров'я

Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби
Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби
«Дронофобія»: український лікар описав новий наслідок війни
«Дронофобія»: український лікар описав новий наслідок війни
В Україні зафіксовано зараження ботулізмом після «уколів краси»: названо три області
В Україні зафіксовано зараження ботулізмом після «уколів краси»: названо три області
Прогноз магнітних бур на 25-26 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-24 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-24 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 вересня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua