Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби

«Вони більш-менш однаково спокійні. Вночі гарненько сплять собі», – каже мама Анна

У Рівненському міському пологовому будинку народилися двійнята з різницею у понад три доби. Перший хлопчик, Олександр, з’явився на світ 9-го вересня на 33-му тижні вагітності. А його брат, Андрій, народився лише 12 вересня. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті для марафону «Єдиних новин». Лише кілька днів тому хлопчиків перевели з реанімації до палати сумісного перебування.

«Вони більш-менш однаково спокійні. Вночі гарненько сплять собі», – каже мама Анна.

Старшенький, Сашко, народився із вагою 1460 г та мав 36 см, молодший, Андрійко, – 1950 г і 46 см.

Старшого сина назвали на честь батька. У двох Олександрів відтепер ще й один день народження на двох.

«У нас просто дев’яте число - це ще й подвійна дата, бо в чоловіка день народження дев'ятого. І виходить, що перший синочок родився саме на день народження тата», – пояснює Анна.

Анні – 33 роки, Олександру – 38. Подружжя разом уже понад десятиліття, і лише зараз уперше стали батьками і одразу двох синів. Однак не сподівалися, що ті з'являться на світ уже на 33-му тижні вагітності. Коли перший хлопчик вже був на руках у медиків, ті вирішили відтермінувати пологи для другого.

«Нам вдалося це зробити через те, що в пані Анни була дихоріальна діамніотична двійня. Що це означає? Це означає те, що кожен із хлопчиків мав свою плаценту і свій плідний мішечок, тобто кожен із хлопчиків мав свою хатинку, де сам собі жив і сам розвивався. Тому після народження першої дитиночки в другого хлопчика залишилася своя плацента, свій плідний мішечок, і тому нам вдалося пролонгувати цю вагітність», – пояснила чергова лікарка пологового відділення Рівненського міського пологового будинку Тетяна Іллюк.

На такі позапротокольні дії, пояснюють медики, наважилися заради другої дитини. Для недоношених малюків кожен додатковий день в утробі – критично важливий. За три дні Андрійко встиг значно зміцніти.

«Перше дитятко потребувало інвазивної дихальної підтримки, тобто це була апаратна дихальна підтримка. За дитиночку певний період часу дихав апарат. Другий же хлопчик, який пробув в животику хоч на три дні довше, але проте дитятко дихало самостійно і з'єдналося з мамою швидше, порівняно зі своїм старшим братом», – каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Рівненського міського пологового будинку Ольга Кисільчук.

Медики продовжують стежити за станом малюків.

Відтерміновані пологи – рідкісна практика в акушерстві. Утім, для Рівненського міського пологового будинку такий досвід уже не перший: чотири роки тому в цих стінах з'явилися на світ дівчатка-двійнята з різницею аж у шість тижнів.

Нагадаємо, надзвичайно рідкісна та особлива подія сталася у Київському обласному перинатальному центрі: протягом однієї доби тут народилося дев’ятеро дітей, серед яких – трійня та двійня.

Також у лютому військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія. Військовий та його дружина розповіли, як відреагували на вагітність.