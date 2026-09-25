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Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах
Червоні, рожеві та помідори «сливка» мають помітну різницю у вартості
фото: з відкритих джерел

На прилавках магазинів можна знайти кілька видів томатів, зокрема червоні, рожеві та «сливку»

Помідори залишаються популярним сезонним овочем, а наприкінці вересня середня ціна кілограма червоних становить 56,85 грн, рожевих – 72,16 грн, а «сливки» – 52,25 грн. Водночас у різних торговельних мережах вартість томатів суттєво відрізняється. «Главком» розбирався, скільки коштують помідори у супермаркетах та як змінилися ціни.

Середні ціни на помідори

За даними Мінфіну, на кінець вересня кілограм червоних помідорів у середньому коштує 56,85 грн, рожевих – 72,16 грн, а помідорів «сливка» – 52,25 грн.

Якщо порівняти ці показники із середніми цінами за серпень, найбільше подешевшали червоні помідори. У серпні їхня середня вартість становила 81,33 грн/кг, а наприкінці вересня – 56,85 грн/кг. Таким чином, ціна знизилася на 24,48 грн.

Помідори «сливка» також стали дешевшими. У серпні середня ціна становила 65,89 грн/кг, тоді як наприкінці вересня – 52,25 грн/кг. Різниця становить 13,64 грн.

Водночас рожеві помідори за місяць майже не змінилися в ціні. У серпні кілограм у середньому коштував 71,09 грн, а наприкінці вересня – 72,16 грн. Таким чином, середня ціна зросла на 1,07 грн.

Скільки коштують помідори у супермаркетах

Ціни на томати в торговельних мережах помітно відрізняються.

Червоні помідори:

  • «Ашан» – 64,70 грн/кг;
    Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах фото 1
    скриншот сайту auchan.zakaz.ua
  • Novus – 48,99 грн/кг.
    Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах фото 2
    скриншот сайту novus.zakaz.ua

Рожеві помідори:

  • «Ашан» – 69,50 грн/кг;
    Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах фото 3
    скриншот сайту auchan.zakaz.ua
  • Novus – 87,99 грн/кг;
    Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах фото 4
    скриншот сайту novus.zakaz.ua

Помідори «сливка»:

  • Novus – 69,99 грн/кг;
    Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах фото 5
    скриншот сайту novus.zakaz.ua
  • Megamarket – 34,50 грн/кг.
    Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах фото 6
    скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Як змінилися ціни 

Середина вересня була дорожчою для червоних помідорів: тоді середня ціна становила 51,55 грн/кг, а наприкінці вересня – 56,85 грн/кг. Рожеві помідори за цей період також подорожчали – з 57,43 грн/кг до 72,16 грн/кг.

Водночас у супермаркетах на середину вересня можна було знайти рожеві помідори у Novus за акційною ціною 49,99 грн/кг, «Сливку» – за 39,99 грн/кг, а в АТБ ґрунтові помідори коштували 19,90 грн/кг.

Наприкінці вересня серед наведених актуальних пропозицій найнижча ціна становить 34,50 грн/кг на помідори «сливка» у Megamarket, тоді як найвища – 87,99 грн/кг на рожеві помідори у Novus.

Теги: овочі ціни Україна

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